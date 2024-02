La sustituta de Ábalos si dimite: una alcaldesa condenada por conducir bajo los efectos del alcohol

La socialista Ana María Gónzalez Herdaro, alcaldesa de Llaurí, condenada en 2021 por conducir bajo los efectos del alcohol, será la sustituta del ex ministro José Luis Ábalos si dimite como diputado por el caso Koldo, como le ha pedido la dirección del partido.

En un principio, la sustituta de Ábalos fue condenada el pasado mes de abril de 2021 con una multa de 960 euros y la retirada del carnet de conducir durante ocho meses por conducir bajo los efectos del alcohol. Ana María Gónzalez Herdaro reemplazaría a Ábalos al ser la siguiente en la lista del PSPV-PSOE por la provincia de Valencia.

El ex ministro José Luis Ábalos ha decidido mantener su pulso al PSOE al aferrarse a su escaño en el Congreso, como diputado por Valencia, aunque sí ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior del Congreso.

La Ejecutiva federal del PSOE ha dado este lunes 24 horas a Ábalos para renunciar a su escaño ante las informaciones de su supuesto cobro de comisiones en contratos de material anticovid por parte de una trama en la que estaría implicado su ex asistente Koldo García.

González Herdaro, sustituta de Ábalos en caso de que dimita como quiere el PSOE, es actualmente alcaldesa de Llaurí (Valencia) y revalidó la alcaldía en 2023 tras ocho años como primera edil. En 2021, fue condenada a pagar una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del permiso de conducir por conducir ebria, con una tasa superior a los 0,6 miligramos de alcohol. El PSPV le abrió entonces un expediente informativo.

En caso de que González no tomara el acta, el siguiente en la lista sería el concejal de Quart de Poblet, ex diputado provincial Bartolomé Nofuentes. Sería el segundo diputado en esta legislatura que proviene de este municipio, ya que la ex alcaldesa Carmen Martínez fue elegida como número tres por Valencia.

El PSPV-PSOE obtuvo cinco diputados por la provincia de Valencia en las elecciones de julio de 2023, uno más que en la anterior legislatura. La lista ya corrió al dejar el acta la ministra Diana Morant, y ocupó su puesto el líder de Juventudes Socialistas, Víctor Camino.

José Luis Ábalos, que se ha aferrado a su escaño, ha defendido en el pasado en el Congreso la contratación de Koldo García como su asesor en el Ministerio de Transportes, destacando el trabajo que había desarrollado como escolta en el País Vasco y Navarra y los reconocimientos policiales que obtuvo.

Sin embargo, ahora en lo últimos días, el ex ministro de Transportes ha dejado clara su posición en una entrevista en laSexta: «Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido. Y en el momento». Pero, como no es el caso, no piensa renunciar al escaño. Al decir «soy diputado ahora» ha lanzado un mensaje de calado, que mantiene hasta este lunes: las actas de los diputados son personales, no del partido. Llegado el caso, como se ha indicado con anterioridad, el PSOE podría expulsarle de sus filas, pero jamás retirarle el escaño.

Ábalos ha insistido en que no puede asumir responsabilidad alguna como diputado en este caso, porque ocurrió cuando él era ministro. Y, además, en aquel momento, ha destacado que no estuvo implicado en esa trama, a pesar de haber defendido la gestión de Koldo García, como se ha indicado con anterioridad. En este sentido, ha recordado que no está «acusado por nada».