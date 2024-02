Ábalos dimite como presidente de la comisión de Interior del Congreso pero no renuncia a su escaño

José Luis Ábalos no cede a las presiones del PSOE. Por ahora, tal como ha avanzado OKDIARIO este lunes, no tiene previsto renunciar a su escaño en el Congreso tal como le han exigido en las últimas horas desde el que todavía es su partido. No obstante, ha dado un paso importante a primera hora de la tarde. El ex ministro de Transportes ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior, cargo al que accedió por ser miembro del grupo socialista y por el que recibía un suplemento salarial cada mes. Así lo ha confirmado él mismo a este periódico. Su renuncia a presidir dicha comisión puede ser el primer paso a pasar al grupo mixto.

La detención de su ex asesor, Koldo García, por haber recibido mordidas por la venta de mascarillas durante la pandemia, le ha puesto contra las cuerdas. Tensando aún más la relación con el partido que dirigió y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que él mismo condujo a la secretaría general y posteriormente a la presidencia del Gobierno, al lograr los apoyos que necesitaba para superar la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy.

Los socialistas, a modo de cortafuegos, le exigen a Ábalos que renuncie al escaño que obtuvo en las pasadas elecciones del 23 de julio. Con su marcha, explican fuentes del PSOE, pretenden parar el golpe que este caso de supuesta corrupción ha supuesto para un partido que llegó al Gobierno como azote de las malas prácticas en política. En este sentido, el sábado, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reiteró su compromiso de «tolerancia cero con la corrupción» y la ejemplaridad, «caiga quién caiga». Unas palabras que fueron interpretadas como un abandono del que fuera su mano derecha durante muchos años.

Con su renuncia a presidir la comisión de Interior del Congreso, noticia que ha avanzado eldiario.es y que ha confirmado OKDIARIO, Ábalos se desvincula de los cargos institucionales que ostenta en nombre del PSOE. Pues el acta de diputado, pese a que fue elegido dentro de la lista del Partido Socialista por la provincia de Valencia, es personal. Es decisión del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE el renunciar o no a seguir como diputado en el Congreso.

El PSOE quiere su escaño

El PSOE quiere el escaño de Ábalos, que fue como número por por la provincia de Valencia tras la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. La portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña, le ha exigido al ex secretario de Organización socialista que entregue su acta «en menos de 24 horas». La decisión de reclamarle el acta ha sido tomada por «unanimidad».

«Este es un partido con casi 150 años de historia. Aquí no caben los corruptos, porque un corrupto defrauda la confianza de los millones de votantes que han confiado en el PSOE, ensucia el legado de los cientos de miles de militantes socialistas que a lo largo de nuestra historia han hecho de España un país más grande. Por eso las personas que han sido señaladas por el juez y la Fiscalía ya no son militantes de este partido, no lo eran a las pocas horas», ha afirmado Peña tras la reunión de la dirección. Cabe recordar que Ábalos, al que ahora el PSOE quiere como cabeza de turco para que el caso no afecte más al partido, no está siendo investigado en ninguna causa penal.

Presiones

El equipo de Sánchez, según ha podido conocer este diario, se dirige ahora al entorno más cercano al diputado para que «traten de convencerle» de que «la mejor decisión es renunciar». Fracasadas las negociaciones de las últimas horas, su dimisión sería difícil de recompensar. Desde el pasado viernes se ha estado barajando una salida a medida, con el compromiso del presidente del Gobierno de rehabilitarle políticamente en un futuro no muy lejano si finalmente se confirma que no hay sospecha alguna.

La renuncia al escaño dejaría a Ábalos sin aforamiento, por lo que cualquier ampliación de la denuncia para involucrar al que fuera ministro de Transportes le convertiría en investigado de forma instantánea.

Esa presión de Ferraz al entorno del ex ministro, con la decisión de la Ejecutiva Nacional comunicada por la portavoz Esther Peña, se extiende también al PSOE valenciano (PSPV), en el que milita Ábalos. El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha defendido que el diputado por Valencia debe cumplir con la decisión «dolorosa y firme» de la Ejecutiva Federal y dejar su acta en el Congreso.