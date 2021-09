Susana Díaz ya es senadora. La ex presidenta de la Junta de Andalucía y ex líder del PSOE en la región ha jurado hoy su nuevo cargo tras ser designada por el Parlamento andaluz. Su llegada a la cámara alta era uno de los momentos más esperados del primer pleno de este martes. Ha aparecido en el pasillo que da acceso al salón de plenos flanqueada por varias compañeras con una vistosa camisa verde con una gran rosa roja que no pasaba desapercibida. «Me gusta hablar con la ropa» ha declarado en una conversación informal con los periodistas.

Antes de acceder al hemiciclo la nueva senadora, que según las imágenes que emite el Senado en la sala de prensa no ha tenido ningún tipo de contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí ha podido compartir unas palabras con la ministra de Justicia, Pilar Llop. La ex presidenta del Senado le ha deseado «mucha suerte» a la nueva senadora andaluza en su andadura en la cámara de representación territorial que en su día pudo llegar a presidir, de aceptar el ofrecimiento de Sánchez.

Derrotada en las primarias para elegir secretario general del PSOE en 2017 frente a Pedro Sánchez y en las que se celebraron antes del verano para elegir líder de la federación andaluza, ahora Díaz será una más de las parlamentarias que los socialistas tienen en el Senado. Pese a los cambios que se han producido en los últimos días en los grupos parlamentarios, y aunque su nombre sonó para diferentes puestos, pese a la oposición de una parte importante de la dirección del partido, al final Sánchez no le ha recompensado con ninguna más responsabilidad. Cabe recordar que la relación entre ambos es tormentosa desde hace cuatro años, pero ahora precisamente no pasa por su peor momento.

La mujer de hierro del Partido Socialista en Andalucía, probablemente una de las andaluzas que ha copado mayores cuotas de poder, se dedicará ahora a la tarea parlamentaria defendiendo las siglas del partido del que se siente enormemente orgullosa y que en su día quiso dirigir. Centrada ya en la política nacional, a la que no había querido hacer el salto con el deseo de recuperar el bastón de mando de la Junta de Andalucía. El adelanto de las primarias para elegir candidato que ganó el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, truncó su deseo. Con el compromiso personal de facilitar la transición a su sucesor, aceptó dar un paso al lado y convertirse en senadora.