La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella interpuesta por Vox contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por presuntos delitos de prevaricación, obstrucción a la justicia y represalias por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos en el cargo de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

En un auto, los magistrados del Alto Tribunal han asegurado que no cabe la admisión de la querella porque el acto administrativo no fue adoptado por el titular de Interior, sino por el secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil, «por lo que no cabe atribuir la autoría de los delitos que se imputan al señor ministro».

El Supremo ha estimado que «se precisarían elementos probatorios de mayor consistencia para establecer esa inferencia, ya que lo único acreditado es que quien dispuso el cese fue la autoridad administrativa a la que correspondía la competencia para ello, sin que se tenga constancia alguna de la intervención del ministro en dicha decisión, por más que pudiera estar de acuerdo con ella».

La querella interpuesta por Vox el pasado abril tenía como soporte la sentencia por la que se declaró que el cese de Pérez de los Cobos se produjo mediante desviación de poder y como reacción por la negativa del coronel a informar a sus superiores sobre el contenido de una investigación judicializada en la que el propio juez instructor dio órdenes estrictas de confidencialidad y reserva.

La sentencia de la Audiencia Nacional

Los magistrados de la Sala de lo Penal han recordado que la Abogacía del Estado interpuso contra dicha resolución un recurso de apelación que fue estimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que, en sentencia de 15 de septiembre, determinó que no hubo desviación de poder y que el cese estuvo debidamente justificado por «no informar del desarrollo de las investigaciones».

La Audiencia Nacional precisó que la pérdida de confianza era «por la no información del desarrollo, no del contenido de investigaciones y actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, todo ello, en el amplio y, a veces, confuso marco operativo y de Policía Judicial».

Así, el Supremo ha acordado inadmitir la querella «en relación exclusivamente con la persona aforada ante este tribunal –el ministro Grande-Marlaska– sin perjuicio de que de lo que se resuelva o haya resuelto por el juzgado competente en relación con la denuncia interpuesta por estos mismos hechos contra las personas no aforadas».