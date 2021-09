A Fernando Grande-Marlaska le espera un septiembre caliente: el próximo 14 de septiembre la Audiencia Nacional decide sobre la purga del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, declarado ilegal ya por un juez de primera instancia. En el propio Ministerio del Interior dan por sentado que la sentencia dará la razón al coronel, pero lo peor es el calendario: el fallo se conocerá días antes de que Marlaska tenga que nombrar a dos nuevos generales y De los Cobos es el número uno en la lista para ascender.

El próximo 22 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado recogerá el pase a la reserva a dos generales de Brigada de la Guardia Civil. Se trata de Santiago Caballero Mendaña, al frente de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, y José Hermida Blanco, jefe de la VI Zona de la Guardia Civil (Valencia).

Su salida, prevista en el catálogo de Generales de la Guardia Civil al que ha tenido acceso OKDIARIO, dejará libres dos vacantes entre los 35 puestos que componen el generalato del Instituto Armado. Hasta ahora no había ningún puesto libro. Nombrar a sus sucesores es un cometido que corresponde a la directora General, María Gámez, y especialmente al ministro Grande-Marlaska. Sus sustitutos saldrán de una lista, que facilita precisamente la cúpula de la Guardia Civil y en la que figuran -por orden de méritos y nota- los coroneles candidatos que cumplan todos sus requisitos.

En esa lista figura como número uno el coronel purgado Diego Pérez de los Cobos, un cese por motivos de «confianza» que la justicia ya ha considerado ilegal: se produjo por negarse a romper la confidencialidad que le requería el juez cuando encargó a su Comandancia de Madrid una investigación sobre si el 8-M de 2020 se permitió de manera negligente, a sabiendas del riesgo que suponía el coronavirus en ese momento.

En el Ministerio del Interior dan por hecho que la Audiencia Nacional dará la razón a De los Cobos, en vista a la contundencia del fallo en primera instancia. Aquella sentencia incluía frases lapidarias como que su salida «no se trata de un cese por pérdida de confianza; es en realidad una sanción administrativa encubierta consecuente a que el Coronel no llevó a cabo el acto abiertamente ilegal que de él se esperaba».

Pero lo peor, explican fuentes de Interior, es que el fallo de la Audiencia Nacional se conocerá sólo unos días antes de que pasen a la reserva los dos generales. Es decir, en caso de que un juez le vuelva a dar la razón al coronel, Marlaska deberá firmar el ascenso de dos nuevos generales saltándose a De los Cobos. Movimiento difícilmente explicable.

La sentencia de la Audiencia Nacional es recurrible, y las fuentes consultadas por este periódico en Interior aseguran que habrá recurso ante el Tribunal Supremo en caso de que no dé la razón al ministro. Todo, dicen estas fuentes, a pesar de que a Marlaska se le ha intentado convencer de que deje pasar el asunto y se ‘rinda’ a la evidencia de que el de De los Cobos no fue un cese legal. El ministro, explican, no ha dado su brazo a torcer. Ni siquiera está dispuesto a restituirle en su puesto en la Comandancia de Madrid.

Apartado de la carrera a general

A De los Cobos se le apartó de la carrera al generalato en mayo de 2020. Fue purgado de su puesto por negarse a compartir información sobre la causa judicial abierta contra la Delegación del Gobierno de Madrid por permitir las manifestaciones del 8M cuando el Covid ya había irrumpido en España.

El pasado mes de abril, un juez le dio la razón: su destitución había sido ilegal y había que restituirle en el puesto, pero Interior recurrió la decisión y aún le queda camino por recorrer ante la Justicia.

«Durante el periodo de desempeño del Mando de la Comandancia de Madrid no recibió reproche o reprobación de ninguna clase por parte de sus superiores. Por el contrario, en las calificaciones anuales a las que todo Oficial de la Guardia Civil está sometido por parte de sus mandos, en las que se valoran un total de 24 parámetros, tales como la integridad, la disciplina, el compromiso o la responsabilidad, entre otros, el coronel era de los mejores», advertía la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso número 8 que anulaba la destitución. Aún no se le ha restituido en su puesto, pero su posición en el ránking de coroneles sigue siendo la misma. Con un 9,81 de nota, es el número uno.

Mientras tanto, el tiempo corre en contra de De los Cobos. Tiene actualmente 58 años y le quedan 3 para pasar a situación de reserva, el paso previo a la jubilación. Por ello, ha solicitado a la Justicia que haga efectiva con carácter inmediato la sentencia que le es favorable y le restituye en su puesto, alegando que si espera a la inminente resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y a un hipotético segundo recurso de Interior ante el Tribunal Supremo, la sentencia en firme que le devuelva su cargo previo a la purga llegará tarde. Ya habrá cumplido los 61 y su carrera profesional en la Guardia Civil habrá llegado a su fin.

Ese es precisamente el horizonte que plantea con su decisión el ministro Grande-Marlaska: dejar que corra el calendario y que la madeja judicial continúe para De los Cobos el tiempo suficiente como para que le impida el ascenso.