Soldados del cuartel de El Goloso llevan mes y medio duchándose con agua fría por la rotura de una caldera

Un militar destinado en la base militar de El Goloso, en Madrid, ha relatado a OKDIARIO las penosas condiciones que soportan los soldados de tropa en la residencia del acuartelamiento: más de mes y medio sin agua caliente, episodios recurrentes de agua marrón por el grifo y tuberías en tan mal estado que ningún militar bebe por miedo a ponerse enfermo.

«Llevamos como un mes y medio sin agua caliente. Llegas de entrenar a las siete de la mañana, puede hacer frío, puede haber llovido, y encima te duchas con agua fría en pleno invierno», relata el militar, que describe una situación que se ha convertido en rutina para los residentes del edificio afectado. La única alternativa que les han ofrecido los mandos es desplazarse a ducharse a otro edificio, lo que les obliga a consumir su tiempo de descanso.

El problema del agua caliente afecta de forma particular a la residencia de tropa, el escalón más bajo del escalafón militar. Según el testimonio recogido por OKDIARIO, el edificio contiguo, ocupado por personal de rango superior, sí dispone de agua caliente con normalidad. «Si fuera de otro rango, probablemente ya lo habrían arreglado», sostiene el soldado, que atribuye la dejadez a una cuestión de prioridades: «No tienen dinero para arreglar lo que no les interesa».

Agua de color marrón

Pero las duchas frías no son el único problema. El mismo testimonio describe episodios en los que el agua de toda la base salió de color marrón durante semanas. «Nadie en El Goloso bebe del grifo. Todo el mundo compra su botella en la cantina porque si no te da dolor de tripa. Y estamos en Madrid», denuncia. La respuesta de los mandos no fue exigir una reparación urgente, sino suspender la obligación de hacer ejercicio para evitar que los soldados tuvieran que ducharse.

La base militar de El Goloso es una de las instalaciones más antiguas del Ejército de Tierra español. Su antigüedad, cercana al siglo de vida, explica en parte el estado de sus infraestructuras, aunque esa no es excusa suficiente: «Es muy grande y muy antigua, pero no se remodela nada».

Para la Asociación de Tropa y Marinería de España (ATME), ese razonamiento es precisamente la parte del problema. «No parece que haya voluntad para realizar las reformas integrales que las instalaciones necesitan», denuncia Marco Antonio Gómez, portavoz de la asociación, que advierte de que estas condiciones «entran en conflicto con la normativa de prevención de riesgos laborales y con los principios de dignidad, salud y seguridad que debe regir el servicio en las Fuerzas Armadas». «Así trata el Ministerio a quienes se juegan la vida por todos», concluye ATME.

Fuentes militares vinculadas a la gestión de la instalación explican que «la rotura de una tubería de hierro en la avenida principal de la base originó el episodio de agua marrón», que se resolvió en pocos días. Sobre la falta de agua caliente, reconocen que «una caldera lleva semanas averiada a la espera de piezas de repuesto», aunque cifran la duración del problema en tres semanas, muy por debajo del mes y medio que denuncian los afectados. Los retrasos en el suministro de gasoil, por su parte, los atribuyen «al impacto de la guerra de Irán sobre los grandes distribuidores».