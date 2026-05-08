Un instalador de gas no autorizado detenido en Ibiza por una explosión que dejó cuatro heridos

Un instalador de gas no autorizado detenido en Ibiza por una explosión que dejó a cuatro personas heridas y que ha sido arrestado por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de un delito de lesiones y daños por imprudencia grave.

El hecho ocurrió el pasado 21 de abril en un edificio de la localidad de Ibiza en el que se vieron afectadas varias viviendas, tras una explosión provocada por la acumulación de gas en la cocina de una de ellas.

La intervención se realizó de forma coordinada entre los servicios de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y Policía Judicial de la Policía Nacional junto con Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios.

Tras las investigaciones y el análisis de informes técnicos y documentación de obra, se determinó que la explosión se produjo por la presencia de gas acumulado en la zona inferior de la cocina.

Esta acumulación se debió a una deficiente manipulación, llevada a cabo por un instalador no habilitado, de la instalación de gas existente en el edificio, que debía haber quedado sellada una vez que se procedió a la instalación de sistemas eléctricos con resistencias.

Como consecuencia de este incidente, tres personas resultaron heridas con pronóstico reservado, permaneciendo dos de ellas ingresadas en la Unidad de Quemados del hospital de La Fe de Valencia. Una cuarta persona, con lesiones menos graves, se encuentra bajo cuidados médicos en Ibiza.

El detenido, una vez oído en declaración, quedó en libertad con cargos a la espera de lo que disponga la autoridad judicial.