Adiós al Canal de Panamá: una nueva ruta transoceánica transporta 900 vehículos en tan solo 72 horas

El comercio marítimo mundial podría estar entrando en una nueva era. Mientras el Canal de Panamá sufre cada vez más restricciones por las sequías y la falta de agua, México ha puesto en marcha una alternativa que ya está llamando la atención de empresas y de fábricas automovilísticas. La operación, liderada por Hyundai y Hyundai Glovis, se ha convertido en la primera gran prueba comercial de una infraestructura que promete revolucionar las rutas globales.

El proyecto que va a competir con Panamá

A diferencia del Canal de Panamá, donde los brazos cruzan directamente entre océanos mediante esclusas, el proyecto mexicano funciona como una conexión multimodal. Es decir, los vehículos llegaron al puerto de Salina Cruz, en la parte del Pacífico mexicano, y desde allí cruzaron el país en tren hasta Coatzacoalcos, en el Golfo de México. Después, otro barco terminó el trayecto hacia Georgia, en Estados Unidos.

El recorrido ferroviario recorrió más de 300 kilómetros en apenas nueve horas gracias a la Línea Z del Corredor Interoceánico. El proyecto forma parte de una gran red de logística impulsada por el Gobierno mexicano, que incluye puertos modernizados, parques industriales y más de 1.200 kilómetros de vías de tren.

Las sequías debilitan el Canal de Panamá

La popularidad de esta ruta llega en un momento especialmente delicado para Panamá. En 2023, la enorme sequía que afectó al lago Gatún obligó a reducir drásticamente el número de barcos que podían atravesar el canal cada día. Esa reducción de barcos se produce porque cada barco consume millones de litros de agua dulce y los expertos advierten de que este tipo de episodios climáticos podrían seguir pasando y, además, de forma más frecuente en las próximas décadas.

Precisamente ahí es donde México tiene una ventaja. El Corredor Interoceánico de Tehuantepec no depende de esclusas ni del agua, lo que no le hace vulnerable a posibles cambios climáticos.

Hyundai ya ha probado la ruta

La primera prueba fue realizada en 2025. Hyundai trasladó unos 900 coches desde Corea del Sur hasta Estados Unidos utilizando la conexión ferroviaria mexicana. La operación de prueba demostró que este corredor puede funcionar como una alternativa muy importante para evitar los retrasos y las congestiones del Canal de Panamá.