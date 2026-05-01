Todos piensan que es Ormuz, pero éste es el canal considerado como la mayor obra de ingeniería del siglo XX

El de Ormuz se ha convertido en las últimas semanas en el estrecho más famoso del mundo, pero la mayor obra de ingeniería del siglo XX fue construir el canal de Panamá. A diferencia del de Irán, que es un cauce natural, el ubicado entre el mar Caribe y el océano Pacífico es una construcción artificial que cruza la selva tropical durante 82 kilómetros y gracias a un sistema de eclusas que elevan los barcos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre una de las mayores obras de ingeniería del siglo pasado.

El estrecho de Ormuz está en el foco de la noticia mientras Estados Unidos sigue intentando restablecer el tráfico por donde fluye el 20% del petróleo a nivel mundial. La decisión de los ayatolás de bloquear el paso ha provocado un drástico incremento de los precios del combustible y demás productos energéticos, que ha hecho que la inflación de la eurozona se dispare hasta el 2,7% el pasado mes de marzo. Por ello, el mundo sigue en alerta para que se restablezca la circulación.

En ello está Estados Unidos, que sigue negociando la paz con Irán mientras continúa el alto al fuego decretado hace unas semanas. Donald Trump ha desplegado toda la artillería a este estrecho para intentar llevar a cabo un proceso de desminado que permita la libre circulación. «Irán nos acaba de informar de que se encuentra en un estado de colapso. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)», dijo hace unos días Trump sobre las últimas novedades sobre el estrecho de Ormuz, que también está sometido a control americano para interceptar a los buques iraníes que no abran el paso.

El canal de Panamá y la obra de ingeniería

El estrecho de Ormuz se ha posicionado en las últimas semanas como el paso marítimo más importante del mundo, pero históricamente el que ha acaparado todos los focos ha sido el canal de Panamá, que es una de las grandes obras de la ingeniería en el siglo XX. Este paso artificial fue inaugurado el 15 de agosto de 1914 con el objetivo de unir el mar Caribe con el océano Pacífico cruzando la selva tropical de Panamá.

A diferencia del estrecho de Ormuz, que es un canal natural por geografía, el canal de Panamá es una construcción artificial que se hizo para unir dos océanos a lo largo de 82 kilómetros. El sistema funciona a través de unas esclusas que se sitúan en los extremos y que sirven para elevar los barcos hasta el lago Gatún (está a 26 metros sobre el nivel del mar), que se creó para este objetivo, y después descender las embarcaciones a la otra parte del océano.

Estados Unidos ha gestionado históricamente el canal hasta el año 1977, en el que se comenzó a operar de forma conjunta con Panamá hasta 1999, cuando empezó a gestionarlo la Autoridad del Canal de Panamá, propiedad del gobierno panameño. Este país se ha encargado en los últimos años de las obras de mejora de este canal de Panamá, cuya ampliación se inauguró el pasado año 2016. Estas nuevas obras tienen que ver con un sistema que permite regenerar el 60% del agua que se utiliza en cada tránsito, ya que se calcula que en cada tránsito se consumen 200 millones de litros de agua dulce.

Los principales usuarios del canal de Panamá, que se construyó en su día para que los barcos no tuvieran que cruzar el océano a través del cabo de Hornos, son Estados Unidos, China, Japón y Chile. Se calcula que cada país paga alrededor de un millón de euros de peaje por cruzar un canal de Panamá por donde circula el 6% del comercio a nivel mundial.