Los partidos que mantienen a Pedro Sánchez en La Moncloa -ERC, Junts per Catalunya, PNV, Bildu e Izquierda Unida- han rechazado este martes que el Parlamento Europeo investigue la conexión entre el independentismo catalán y la Rusia de Vladimir Putin. Estos partidos, además de Podemos -que se ha abstenido- han tratado de impedir, sin éxito, que un informe de la Comisión Especial sobre Injerencias extranjeras exija que se abra una investigación sobre los contactos entre dirigentes separatistas y oficiales rusos.

En el informe, a propuesta del eurodiputado popular Javier Zarzalejos, se considera que los «hallazgos recientes sobre los contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España», además de otros casos de injerencias, «requieren una investigación en profundidad y forman parte de la estrategia más amplia de Rusia de utilizar todas y cada una de las oportunidades para manipular». Este caso es señalado como una injerencia rusa para promover la desestabilización interna y la desunión en la Unión Europea.

Sin embargo, los partidos separatistas y el grupo de La Izquierda -en el que se inscribe Podemos- han maniobrado para borrar ese punto del informe, a través de una enmienda en la que se solicitaba suprimir esa referencia. El intento ha resultado fallido. Una gran mayoría del Parlamento Europeo, en concreto 470 eurodiputados, han votado a favor de mantener la petición de que se investiguen estos contactos.

En septiembre del año pasado, el diario The New York Times reveló que el jefe de la Oficina del ex presidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, había viajado a Moscú en 2019 y 2020 con el empresario ruso Alexander Dmitrenko para recabar apoyos para el procés. El llamado Caso Voloh está ahora en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

Tal y como publicó OKDIARIO, la Guardia Civil de Cataluña entregó en el verano de 2021 un informe al juez en el que se recoge toda la información del teléfono móvil de la derecha del ex presidente de la Generalitat. Un documento que arroja datos como, por ejemplo, la relación del ex president fugado y los independentistas catalanes con políticos rusos. El propio Alay llegó a admitir en una entrevista de televisión que viajó a Rusia y habló de «asuntos que interesan a la creación de un Estado independiente en un futuro». Según defendió entonces, dichas relaciones «no son ningún delito».

Durante el debate de este miércoles, Zarzalejos ha pedido tomar conciencia de la “confrontación estructural” con Rusia como la principal amenaza contra nuestra seguridad y ha criticado que «la izquierda radical de nuestro país está empeñada en blanquear al secesionismo en Cataluña que una gran mayoría del Parlamento Europeo considera un elemento desestabilizador para la Unión Europea».

El eurodiputado popular ha explicado que la invasión rusa en Ucrania «ha estado pavimentada por la desinformación y la injerencia», ya que el Kremlin está desarrollando una estrategia agresiva de desinformación e influencia en torno a la agresión militar rusa.

El informe recoge medidas de lucha contra la desinformación y las injerencias, en tanto se trata de «una oportuna contribución a la protección de las instituciones democráticas”, ha indicado Zarzalejos. Como ejemplo de esas injerencias, ha citado «los contactos cercanos y financiación de partidos populistas y extremistas en Europa, la captura de élites, la penetración de la narrativa antieuropea, medios de propiedad estatal cuyas actividades de ninguna manera merecen llamarse periodismo o la manipulación de las redes sociales».

En este contexto, el eurodiputado del PP ha reclamado una «investigación en profundidad» de los contactos entre dirigentes independentistas catalanes y oficiales rusos, señalando que se trata de un intento para promover la desestabilización interna y la desunión en la Unión Europea.

«La invasión de Ucrania por las fuerzas rusas es una llamada de atención. Aunque no nos guste, tenemos enemigos. La Unión Europea es un blanco y sabemos que Rusia siempre está ahí dispuesta a desestabilizarnos, ya sea a través del Brexit, de los secesionistas catalanes o del Covid-19», ha advertido Zarzalejos.