En medio de la investigación que acorrala a José Luis Moreno como el presunto cabecilla de una trama dedicada a las estafas bancarias y el blanqueo de capitales se ha colado San Francisco de Asís. Este miércoles ha declarado en la Audiencia Nacional Alejandro Roemmers, el socio argentino de Moreno que puso 35 millones de euros para rodar una serie histórica sobre el personaje religioso. Roemmers ha sido menos contundente de lo esperado en un empresario que duda del destino de unan inversión millonaria y ha llegado a contradecirse con informes encargados por él mismo para auditar la obra.

Roemmers asegura no haber denunciado nunca a José Luis Moreno, pero lo cierto es que desde que el productor televisivo fuera detenido por la Policía Nacional el inversor argentino ha sobrevolado sobre la investigación, o más bien sus sospechas de que Moreno no había invertido en la serie que habían acordado los 35 millones de euros que le había dado.

Moreno y Roemmers se reunieron en Cerdeña en 2017 por el interés del productor español en traer a España un musical financiado por el argentino en su país. De ahí, según Rommers, nació “un acuerdo de colaboración a 10 años con la idea de producir otras series”. Es en octubre de 2018 cuando ambos acuerdan rodar 10 capítulos, que luego se convirtieron en 24 con su correspondiente aumento inversor, que si arrancó con 10 millones de euros llegó a los 35 en los que se basa la disputa entre ambos. Básicamente Roemmers defiende, eso sí, sin demasiada vehemencia, que lo que él ha visto de la serie no refleja su inversión.

Por una parte, Roemmers asegura que “la parte espiritual de la serie no me parecía que tuviera gran nivel. José Luis las escribía y yo las tenía que modificar”, pero a preguntas de la defensa de Moreno ha tenido que reconocer que en mensajes escritos al productor español llegó a calificar los textos de la serie como “exquisitos y fruto de un gran trabajo de guión”.

«José Luis lo manejaba todo»

Pero más allá de los gustos de Roemmers, sobre los que más adelante ha vuelto a contradecirse, aquí la cosa va de si el dinero que invirtió llegó a la serie en su totalidad o fue desviado por Moreno a otros fines distintos. Vamos, si la serie, más allá de los gustos, cuesta o no rodarla el dinero que puso Roemmers. “Yo era el socio capitalista que financiaba la serie. El resto, dirección, producción, escenarios… José Luis lo manejaba todo». Aún así Roemmers ha asegurado que estaba al corriente de los guiones e incluso del reparto y ha llegado a revelar que manejaron nombres tan conocidos como el de Leonardo DiCaprio. Con estas expectativas la serie iba a ser de todo menos barata. De hecho, Roemmers ha asegurado que llegó a haber conversaciones con una conocida plataforma audiovisual que se interesó por la serie a razón de 5 millones de euros por capítulo. Asegura Roemmers que hubo otra oferta postrera que ofreció 3 millones por capítulo. En ambos casos, si se tratara de los 24 capítulos que él ha mencionado, hablamos de ventas por valor de 74 a 120 millones de euros, unos beneficios nada despreciables a cambio de 35 millones.

En otra parte del interrogatorio Roemmers ha asegurado que tiene la grabación de la serie “a través de mis abogados porque a mí nunca me la entregó. Ahora sé que existe, pero no sé qué hay. Me ha bastado con ver lo que me han enseñado Moreno para ver que era algo mediocre, muy mediocre”. Al menos Roemmers sabe que su dinero se invirtió en un producto, aunque a él no le guste, o más bien habría que decir que lo sabe desde el mes de enero de 2021, hace más de un año.

Esa es la fecha en la que un productor argentino le entregó un par de páginas mecanografiadas dándole su opinión sobre el material que había podido visionar tras volar de Buenos Aires a Madrid sólo con ese cometido. Se trata de Javier Leoz, quien en el informe revelado por OKDIARIO, dice textualmente “el material grabado es proporcional a la inversión realizada”. Ahora Roemmers ha dicho en la Audiencia Nacional que más de un año después va a presentar una ampliación de ese par de páginas.

Roemmers ha asegurado que fue el propio José Luis Moreno quien le ofreció desatascar la situación de manera drástica: “Primero me amenazó con dejar la serie y llegó a decirme que me regalaba lo que se había hecho hasta ahora, pero yo tenía interés en que la terminara”, lo que no deja de llamar la atención de una persona cuyo trabajo el empresario argentino ha calificado ante el tribunal como “mediocre”.

Pero si hay algo que extraña en toda esta historia es que, si bien hay que asumir que Roemmers decidió no vigilar de cerca su inversión, porque según él “no me gusta controlar”, pese a ser de 35 millones, él mismo ha reconocido que pudo presenciar parte del rodaje de la serie, y no fue una visita cualquiera, sino uno de los exteriores más caros de la serie en el que se rodaron varias escenas de acción. Entre otras cosas Roemmers en Marruecos vio trabajar a José Luis Alcaine, director de fotografía galardonado con 5 premios Goya, reconocimiento al que ha sido nominado 20 veces, por trabajar en películas como Dolor y Gloria, Volver o Belle Époque entre otras.

¿Qué ha dicho Roemmers de sus sensaciones tras aquella visita? “El rodaje me pareció magnífico, vi un gran despliegue con mucha gente. Me gustó y me tranquilizó ver que estaba Alcaine”. Es de suponer que, le guste o no el resultado final, Alejandro Roemmers debería empezar a distinguir si el dinero que invirtió está en una serie que, le guste o no, lo que no parece es precisamente barata.