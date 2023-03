El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha recibido a OKDIARIO en su despacho, donde ha abordado diferentes temas, entre los que destacan la moción de censura, las elecciones del 28M, el futuro de Andalucía o el asedio al que se somete a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, gran valor del Partido Popular. Sanz ha destacado sobre todo que «en Andalucía somos líderes, somos locomotora económica y social de España».

PREGUNTA.- Antes de empezar la entrevista, me gustaría decirle que su padre fue mi profesor.

RESPUESTA.- (Sonríe). Es uno de los mayores orgullos que tengo en la vida: encontrarme mucha gente a la que le dio clase. Un profesor maestro de vocación, que vivía la enseñanza.

P. – ¿Qué le ha parecido la moción de censura de Vox en el Congreso de los Diputados?

R.- Un gran favor de Vox a Sánchez, incomprensible, ilógico. Sinceramente, creo que se ha demostrado que Vox ha optado por ser un aliado de Sánchez. Creo que la impresión general no puede ser más frustrante porque aparte creo que no ha servido para nada, para que Sánchez saque pecho, parece mentira que Vox y Sánchez se hayan coaligado para atacar al PP, y el resultado de la moción de censura ha sido (que están) obsesionados con atacar al PP. Digo yo que les preocupa, y lógicamente les ha ocupado mucho del debate de la moción de censura, hablar de Feijóo, y hablar del PP, que por cierto Feijóo no se podía defender porque no podía intervenir. Pero, sinceramente, creo que es una pena el error estratégico de Vox. Que en estos momentos Vox se someta a ayudar a Sánchez es preocupante.

P.- La verdadera moción de censura va a ser el 28M con las elecciones, ¿qué le diría a las personas que tienen dudas?

R.- Veo las elecciones como una gran oportunidad de trasladar la gestión de Juanma Moreno a cada pueblo y cada ciudad. El ciudadano ha reconocido en las últimas elecciones una gestión volcada en las personas con una persona abierta, moderada, rigurosa, trabajadora, como Juanma (Moreno) en Andalucía. Es la manera buena de gobernar Andalucía. Es desde la moderación, al estilo Juanma Moreno. Por eso, creo que es una gran oportunidad. En Andalucía durante muchos años no se dio la oportunidad al PP de demostrar cómo gobernaba. Cuando se nos ha dado la oportunidad, hoy Andalucía encabeza todos los rankings económicos y sociales. Somos líderes, somos locomotoras económica y social de España. Podemos trasladar la buena gestión de Juanma Moreno a cada rincón de cada barrio, de cada pueblo, de cada ciudad. Me ilusiona que el cambio llegue a muchos ayuntamientos para bien.

P.- ¿Van a quedar territorios comanches en Andalucía en referencia al PSOE?

R. – Bueno, a mí, me preguntan: «¿Qué ha cambiado en la sociedad andaluza para que ahora se vote más al PP?». Mi contestación es que la sociedad no ha cambiado. Lo que ha visto es cómo gobierna el PP. Creo que es muy importante que se dé una oportunidad y, por tanto, no deben de existir territorios comanches ya porque hay una oportunidad. Cuando las cosas no van bien, en democracia lo que se hace es cambiar, como ha ocurrido en Andalucía. Si durante 40 años el PSOE no trasladaba ese futuro y esa mejora a la ciudadanía. De hecho, las cosas fueron a peor y llegaron etapas malas. Cuando ha llegado el PP, la evolución se ha notado en Andalucía. Está de moda. Andalucía hoy es la mirada, hoy es el foco de atención y atractivo principal de empresas inversores. Nunca hemos tenido tanto récord de invertir fuera ni de traer inversión dentro. La gente mira a Andalucía para invertir aquí. Andalucía es el mejor sitio para vivir, eso no lo discute nadie, pero estamos haciendo que sea el mejor sitio para invertir y para crear empleo. Eso sí que es una gran novedad.

P. – En cuanto a la sanidad, en Madrid hay mucho ruido, en Andalucía un poco menos. ¿Qué diferencia hay entre la sanidad de Ayuso y la sanidad de Juanma Moreno?

R. -Las comunidades son todas distintas y las realidades son distintas. Madrid está muy por encima en capacidad adquisitiva. Pero, sin embargo, lo que sí es innegable es que nunca se ha apostado y se ha invertido tanto en sanidad como en la época de Juan Moreno. 4.000 millones de euros más en sanidad, 30.000 profesionales más, presupuesto histórico de 13.500 millones de euros, una apuesta por Atención Primaria donde el 25% del presupuesto de salud lo vamos a dedicar a Atención Primaria. Evolucionamos, avanzamos. ¿Quedan muchas cosas por hacer? Claro, el punto de partida estaba muy atrás. Pero lo que es innegable, y sería injusto no reconocerlo, que nunca se ha invertido y se ha creído tanto en la sanidad. Meter el miedo a la ciudadanía es algo muy antiguo.

P. – El perro rottweiller, ¿no?

R. – Claro. Ya nadie se lo cree. Seguir mintiendo a la gente, como ahora pretende hacer el Partido Socialista en Andalucía y en España. Una vez más, usando a los mayores para meterles miedo. Creo que hay que evaluar que los políticos y los gobernantes se dediquen a intentar ayudar a resolver problemas. Claro que no podemos solucionarlo todo de la noche a la mañana. Hay muchas cosas que resolver. La pandemia nos ha dejado tocado a todos. La sanidad, lógicamente, se ha visto resentida. Los profesionales a quien hay que reconocerles tanto merecen aún mayor reconocimiento. Esto poco a poco irá viniendo.

P. – ¿Cree que se utiliza la sanidad?

R. – Sí, utilizar la sanidad como ariete político para desgastar un Gobierno metiendo miedo es algo que ya no funciona. Que quieran que hablemos para mejorar, nosotros nos vamos a sentar siempre. Nosotros no vamos a criticar nunca al que se moviliza o al que no cree como nosotros que las cosas intentamos que avancen. Respetamos todas las opiniones. No culpamos a nadie ni buscamos pelea nunca. No verán al Gobierno de Juanma Moreno buscando pelea ni reproche. Pero sí tendemos la mano y buscamos acuerdos, consenso, como lo hemos hecho con los sindicatos últimamente. El Gobierno de la nación es incapaz de llegar a acuerdos entre empresarios y sindicatos.

P. – ¿Qué le parecen los ataques a Ayuso?

R. – Yo creo que Ayuso tiene un enorme respaldo político. Es verdad que es fácil jugar a la demagogia y yo creo que se equivocan. Creo que todas las campañas contra Ayuso, lo que muchas veces la oposición cuenta de ella, todo el mundo sabe que es mentira. El ciudadano sabe valorar que sí ha habido una presidenta que pelee y defienda Madrid, sobre todo frente a los terribles ataques que el Gobierno de Sánchez ha hecho contra los madrileños. Los ciudadanos saben que Ayuso es una política muy eficaz, como lo es su Gobierno, como lo es el alcalde de Madrid.