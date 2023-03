El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, contesta a las preguntas del cuestionario de OKDIARIO, donde aborda asuntos como la moción de censura presentada por Vox, su opinión sobre Pedro Sánchez o cómo contempla el futuro.

PREGUNTA. – Complete la frase: Tamames ha sido…

R. – Utilizado.

P. – A Pedro Sánchez debería darle…

R. – Vergüenza.

P. – Juan Espadas está a un nivel…

R. – Equivocado.

P. – El alcalde socialista de Sevilla sigue sin hablar de…

R. – La realidad de Sevilla.

P. – Si en vez del PSOE es el PP Andaluz al que trincan con el tema de los ERES, ¿los populares estarían…?

R. – Pues se incendiarían las calles.

P. – Con la política, ¿ha perdido usted…?

R. – Pues vida familiar y la vida de mis hijos en una buena parte, pero es una opción personal y, por lo tanto, no vale quejarse.

P. – ¿Y qué ha ganado?

R. – He ganado poder trabajar por mi comunidad autónoma. De siempre tuvo una máxima: de nada vale quejarse si uno no trabaja por cambiarlo. Ésa fue mi máxima y a ello me he golpeado.

P. – Pese a todo el poder que pueda tener, ¿qué no podrás recuperar nunca?

R. – Yo no tengo poder, tengo oportunidad de trabajar por los andaluces y eso es una suerte y un honor y una responsabilidad inmensa.

P. – ¿Qué culpa tuvo su padre de que usted esté aquí hoy?

R. – Mucha, era un modelo para mí y él fue concejal en el Ayuntamiento de Jerez. Ahí es donde aprendí el sacrificio personal y familiar para dedicarse a la política.

P. – Defina destrozo político.

R. – Destrozo político para mí es la maldad que debe de evitarse en la política. Hay gente con maldad, maldad personal, no sólo política, y el destrozo político es dañar por dañar.

P. – ¿Se vota por devoción, afiliación o por hacer la puñeta a la oposición?

R. – Bueno, esto ha cambiado. Ahora se vota de muchas maneras. Hay quien escoge una u otra. Por tanto, ahora es barra libre, ahora hay de todo. Antes se votaba mucho más por afinidad, por ideología. Ahora yo creo que la ciudadanía es pragmática, mucho más pragmática que nunca.

P. – Nuevamente, Juanma Moreno ha sido aplaudido en la inauguración de otro hospital. ¿Cuántos autobuses ha puesto el PP otra vez lleno de sanitarios?

R. – Pues hay que respetar a los profesionales. Quien diga eso es una falta de respeto a los profesionales. Si alguien cree que a los profesionales se les puede manipular de alguna manera, qué equivocado puede estar o qué lejos de la realidad se encuentra.

P. – ¿A quién le dicen por la calle que echan en falta del Gobierno anterior?

R. – Son etapas distintas. Pero si tengo que decir alguien, evidentemente, es que Jesús Aguirre es nuestro médico de pueblo. No porque le echen de menos, porque tenemos una magnífica consejera, pero esa manera de explicarse de Jesús. Era el médico del pueblo que te traslada cariño y te traslada naturalidad. Es muy importante la naturalidad de Jesús.

P. – Ahora que está la Semana Santa cerca, ¿es usted más de paso de misterio o de paso de palio?

R. – De misterio.

P. – ¿Saldrá Feijóo bajo palio o tendrá que ir en el misterio de un Gobierno con Vox?

R. – Tenemos la oportunidad que tiene Andalucía hoy y la suerte de que seamos el único gobierno que no depende de los populismos. Por tanto, lo que confío es que pueda gobernar en solitario para demostrar las cosas sin depender de ningún tipo de populismo, ni de un lado ni de otro.

P. – ¿Bajo palio, entonces?

R. – Yo con que gobierne ya me conformo.

P. – Lo de Pedro Sánchez a España, ¿ha sido más una cornada de espejo o en el muslo con dos trayectorias?

R. – Yo creo que un daño irreparable. Por tanto, lo que sea más grave es que no soy médico, pero le tengo que decir que la herida es grave y desde luego lo peor es que se ha convertido en un político sin escrúpulos. Por mantenerse en el poder, acepta hacer daño al país y eso es muy grave en un político. Yo creo que habrá pocos casos como ese.

P. – ¿Paula o Curro Romero?

R. – (Sonríe). Es que se lo dice a un jerezano. Pero yo siempre me mojo. Me mojo siempre: Curro Romero.

P. – ¿Espantás toreras o espantás políticas?

R. – No me gustan las espantás, nunca.

P. – Si Antonio Sanz volviera a nacer, sería…

R. – Servidor público. Entré con 15 años. Si no creyera en esto, sería imposible. No hay un día que me haya arrepentido. Creo en lo que hago y siento pasión de trabajar por mi tierra.

P. – Y para terminar, ¿le gustaría ser recordado cómo?

R. – Un servidor público útil, una persona útil, útil a la sociedad, útil a las personas. Creo que cuando uno es un servidor público y cree en esto, con ser útil, es decir, que sirva, poder ayudar a los demás, creo que ya es una recompensa infinita.