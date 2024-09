Sira Rego crea unos premios para juguetes que «combatan el racismo» mientras llama a liquidar a Israel

Sira Rego va a crear un Premio Nacional del Juguete que galardone aquellos juegos que «combatan el racismo», a pesar de que la ministra de Juventud e Infancia ha asumido abiertamente tesis antisemitas pidiendo la supresión de Israel. Desde el ministerio de Rego creen necesario fomentar que los juguetes tengan un impacto significativo en el «desarrollo cognitivo y emocional de las niñas y niños», transmitiendo valores acordes con los consensos sociales, por lo que el Gobierno también premiará aquellos juguetes que expongan causas LGTBI.

El Ministerio de Juventud e Infancia asegura que además de ser considerado un elemento cultural, los juguetes no son únicamente objetos de creatividad y entretenimiento, sino que también incorporan una dimensión pedagógica y de desarrollo cognitivo y emocional de gran relevancia para la infancia desde los primeros años de vida. Por este motivo, el organismo encabezado por Sira Rego ha sacado a audiencia pública la creación del Premio Nacional de Juguete, para visibilizar y reconocer la creación de juguetes, como productos específicamente dirigidos a la infancia, con un propósito pedagógico, en torno a los valores como la igualdad entre hombres y mujeres o la erradicación de formas de violencia, como son el racismo o la LGTBIfobia mientras velan por la seguridad, inclusión y no discriminación de niñas y niños. Asimismo, buscan fomentar la creación de juguetes creativos, que promuevan principios de diálogo y la cultura de paz y no discriminación.

Sin embargo, la propia Rego se ha manifestado de manera clara ante el conflicto entre Israel y el territorio palestino de la Franja de Gaza, tras la masacre del grupo terrorista de Hamás, lanzando mensajes discriminatorios contra los israelíes. Concretamente, en pleno auge del conflicto, la ministra de Juventud e Infancia llamaba al exterminio del pueblo de Israel. «¡Desde el río hasta el mar!», defendía Rego en sus redes sociales. La frase es en referencia a la zona que se encuentra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, es decir, el espacio geográfico que ocupa Israel y los dos territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. Esto alude a la eliminación del Estado de Israel para sustituirlo por completo por un Estado palestino.

Esta proclama se identifica como un comentario «antisemita» por el American Jewish Committee, una de las organizaciones estadounidenses más prestigiosas que defiende los derechos de la comunidad judía. Según esta asociación, el lema es utilizado comúnmente «desde el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) hasta Hamás». Además, señala que es «un llamado a las armas común para los activistas propalestinos, especialmente los activistas estudiantiles en los campus universitarios».

Sin embargo, y pese a que en sus manifestaciones públicas ha llevado a cabo discursos completamente antisemitas, ahora, Sira Rego quiere destinar fondos públicos para premiar los juguetes que «erradiquen el racismo». Y no sólo eso, también premiarán todos aquellos juguetes que promuevan el colectivo LGTBI, visibilizando las causas del colectivo.

Rego rechazó condenar a Hamás

Antes de convertirse en ministra de Juventud, Rego había sido eurodiputada en el Parlamento comunitario desde 2019. Durante su etapa como miembro de la Eurocámara, rechazó la resolución de condena al grupo terrorista de Hamás por los atentados que perpetró el 7 de octubre de 2023 en Israel. El documento del que Rego votó en contra condenaba los «infames atentados terroristas de Hamás en Israel» reafirmaba «el derecho de Israel a defenderse». Además, subrayaba la intención de «eliminar» la organización terrorista autora de estos ataques.

En su lugar, el principal socio en el Parlamento Europeo de la entonces eurodiputada Rego, el representante de Izquierda Unida, Manuel Pineda, propuso una resolución alternativa en la que se realizaba una condena más tímida de los hechos y se refería a Hamás y a la Yihad Islámica como «grupos militantes palestinos», en lugar de como organizaciones terroristas. Ambos políticos visitaron en 2020 el Líbano y se reunieron con Osama Saad, un político alineado con la organización terrorista Hezbolá y líder de la Organización Nasserista Popular. La agencia de noticias Reuters confirmó su relación con Hezbolá, además de apuntar que tiene una ideología nacionalista árabe, antisionista y de izquierdas.