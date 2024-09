Los seguidores de Alvise se rebelan tras reconocer que cobró 100.000 € en B: «¡Vaya farsante!»

El ‘faker’ a sueldo Luis Alvise Pérez no ha logrado convencer a sus seguidores tras argumentar que cobró 100.000 € en efectivo como pago de un servicio y no para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo, algo que no se corresponde con las conversaciones que mantuvo con el empresario Álvaro Romillo, quien pergeñó un entramado financiero para estafar a miles de personas. Los mensajes que han publicado miles de sus fans en redes sociales son un claro indicador de la caída de popularidad que está sufriendo el líder de Se Acabó La Fiesta después del escándalo de Madeira Investment Club, la empresa matriz de la cryptoestafa de Romillo. «¡Vaya farsante!», ha escrito un usuario en respuesta al video que el propio Alvise publicó en sus redes sociales y donde reconocía el cobro de 100.000 € en efectivo.

El desengaño de sus votantes es tal que ya no se creen las explicaciones de Pérez sobre su relación con el presunto estafador. «¡Te han pillado con el carrito del helado! Paga la multa y cállate dignamente», ha dicho una persona mientras que otros argumentan que no recibió 100.000 euros por el pago de un servicio sino para sufragar una campaña política. «Para nada. Es financiación para campaña Salf. Tienes el tema perdido. No hagas el ridículo»; «¿Como autónomo? Eras un político en campaña deja de tomarnos el pelo hemos escuchado el audio y lo que le prometías a el de crytospain»; «No te cree nadie, vas a la cárcel».

Los comentarios de indignación se cuentan por cientos en las redes sociales del eurodiputado. Muchos se sienten estafados por el proceder del político. Entre los «tienes más cara que espalda» o «qué decepción» se leen otros que tratan de obtener una explicación válida sobre el escándalo que ha desvelado Romillo al facilitar todas sus conversaciones privadas con Pérez a la fiscalía del Supremo. «Decepción total y de lo que le prometiste al pagador ¿no tienes nada que decir? No se trata solo de una factura sin IVA», escribe un seguidor. «¿Y que trabajos le hiciste a ese estafador? Porque su cobras 100.000 será por algo o por hacerle leyes a su medida como decías en los audios. Que decepción», dice otro.

El resto muestra más de lo mismo: frustración y desengaño. «Alvise la cagaste tío… recibiendo maletines ahora dirás que era para asesoría. Que decepción hermano»; «¡Madre mía! Confiaba en ti como el nuevo bukele macho. Aposté por ti. Sea verdad o falso, cuando el agua suena… Haz algo para que vuelva a confiar en ti»; «Blablabla, creo que la has cagado pero bien, te creía más inteligente»; «Menos mal que nos has engañado poco tiempo… Que decepción sois todos iguales»; «Eres un estafador, ridículo, payaso y sinvergüenza que no llegará a ninguna parte, pringao»; «¡No tienes cara suficiente para que te quepa tanta jeta! todavía te tendremos que agradecer que ‘sólo’ te enriquezcas con chanchullos «fuera» de la política cobrando por tu futura posición como político»; «Te convertiste en lo que criticabas».