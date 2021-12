La secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, alias Pam, considera que el feminismo tiene que ser «una oportunidad para los hombres» ya que muchos «sufren porque se les exige ser superduros». Algo que también les pasa a las mujeres «cuando no somos cándidas y con voz de pito».

Así lo aseguró la dirigente del Ministerio de Igualdad de Irene Montero en el programa juvenil Gen Playz de TVE. Fue en un debate con jóvenes estudiantes y activistas el pasado 25 de noviembre, Día Contra la Violencia de Género. Ángela Rodríguez participó en este debate para responder a estas preguntas. Una de ellas era cuál era su visión del rechazo que puede generar el feminismo entre algunos sectores de la sociedad.

«El feminismo tiene que intentar ser una oportunidad para los hombres, y creo que lo puede ser en muchos aspectos. Hay hombres que sufren porque se les exige ser superduros, masculinos… y la realidad es que no, los hombres tampoco son así. Lo mismo que las mujeres también sufrimos cuando no somos tiernas, cándidas, débiles con voz de pito. Yo no soy así y a mí el feminismo también me ha servido para pensar que soy mujer y que es otra forma de ser mujer», aseguró Pam.

También defendió que el feminismo podía ser algo «seductor». «Pero hay que comprender que haya feministas que no estén en condiciones, por sus experiencias de vida o porque a lo mejor han sufrido agresiones sexuales o por lo que sea, que no están en condiciones de tener la paciencia de seducir a los hombres para que vengan. Y habrá feministas que sí, y que lo ofrezcan como una oportunidad», apostilló.

La secretaria de Estado de Igualdad sostuvo que los hombres se pueden sentir «excluidos» del movimiento feminista cuando sienten que están «perdiendo privilegios». «Hay muchos hombres que dicen ‘no, el feminismo no me interesa porque es excluyente’. Pues la realidad es que no lo es y la realidad es que probablemente si dices esto, es que tiene que ver con que estás perdiendo privilegios y eso te incomoda», zanjó Ángela Rodríguez.

Llamó «puta coja» a una compañera

Pam fue denunciada en 2016 por llamar «puta coja» a una compañera de su partido, en este caso la entonces líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, que tiene movilidad reducida.

Fue tras protagonizar una ponencia ese mismo año sobre sobre Igualdad de género a la que asistieron varios miembros de la formación morada, entre ellos Carmen Santos. Lo hizo en el grupo de chat de la Secretaría de Organización e Igualdad de la formación morada en Galicia y al que tuvo acceso OKDIARIO. En este chat llamó «puta coja» horas después de impartir la ponencia sobre «feminismo e igualdad».