Primero fueron Joaquín Leguina y Redondo Terreros; luego Felipe González y Alfonso Guerra (recuerden, «quien se mueva no sale en la foto»), y ahora es el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra el objeto de las iras del PSOE sanchista, que no gusta de las líneas discordantes: tras criticar Ibarra a su propio partido por «allanar el camino» de la amnistía al fugado Carles Puigdemont, al PSOE le ha faltado tiempo para amenazarle.

Ha sido las ministras Pilar Alegría y Teresa Rivera quienes han salido a censurar a Rodríguez Ibarra por arremeter contra las negociaciones de la amnistía del PSOE con Puigdemont. Alegría le ha exigido «contención para usar ciertos verbos que no aportan nada positivo»; y Rivera le ha respondido diciendo que «quizás hay veces que nos dejamos llevar por la pasión, pero estamos en un momento en el que el diálogo es mejor consejero que las pasiones», ha puntualizado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

Rodríguez Ibarra ha asegurado, durante un desayuno organizado por el Fórum Europa, que no entiende «muy bien a los dirigentes» del PSOE porque «están allanando el camino a Puigdemont» y a la amnistía. Y se preguntaba, en referencia a esa amnistía: «¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto», ha dicho el socialista, que ha hecho hincapié en que una amnistía serviría para que los españoles fueran «más desiguales» y constituiría una «traición» a los votantes del PSOE.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, siguiendo la línea inequívoca del sanchismo, ha defendido que el PSOE está dando respuesta a los resultados de las urnas el 23 de julio pues, a su juicio, los españoles dijeron que querían continuar «en esa senda de progreso y crecimiento». Ha afirmado que escucharán a todos los grupos, excepto a Vox.

Por su parte, la ministra y vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, le ha respondido a Rodríguez Ibarra sobre sus palabras de la amnistía que «quizás hay veces que nos dejamos llevar por la pasión, pero estamos en un momento en el que el diálogo es mejor consejero que las pasiones».

Redondo Terreros, antes que Ibarra

El último caso de purga sanchista es la expulsión de Redondeo Terreros. El PSOE ha decidido expulsar de forma definitiva al histórico dirigente del partido tras pronunciarse en contra de la amnistía a los golpistas. La dirección socialista, en la reunión celebrada el pasado lunes en Ferraz, tomó la decisión justificándola por su «su reiterado menosprecio a las siglas en las que milita».

Redondo Terreros, hijo del ex diputado socialista y ex líder de la UGT Nicolás Redondo Urbieta, lidera un grupo de militantes críticos con los pactos de Pedro Sánchez con Podemos, y los partidos independentistas. Su expulsión sigue a la del único presidente de la Comunidad de Madrid con carnet socialista, Joaquín Leguina. El ex dirigente socialista ha conocido la noticia de su expulsión del PSOE mientras se encontraba comiendo con Joaquín Leguina y con el ex presidente del Gobierno José María Aznar.

El ya ex dirigente socialista, como Ibarra es absolutamente contrario a que el PSOE pacte con Cales Puigdemont una amnistía. «Si este partido acepta el chantaje de Puigdemont con la amnistía, no sería mi partido», afirmó el pasado 6 de septiembre. «Hay que mantener la dignidad de uno, la dignidad propia. No se trata de ser indisciplinado ni de jugar como un lobo solitario. Hay momentos determinados donde uno tiene que jugar con su propia dignidad. La amnistía de 2023, la llamen como la llamen, deconstruye totalmente el sistema del 78», apostilló en Cope.