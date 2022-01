El presidente del Gobierno lo vuelve a hacer. Este sábado ha repetido el truco de agendar una visita oficial a una fábrica para justificar el uso del avión Falcon para acudir, en realidad, a un mitin del PSOE. Esta vez ha sido en Gijón, Asturias, donde Pedro Sánchez ha colado un recorrido por las instalaciones de una empresa del Parque Científico Tecnológico local una hora antes del encuentro con, en este caso, los socialistas asturianos.

El Palacio de La Moncloa ha trasladado una escueta nota de prensa con una fotografía en la que informa que Pedro Sánchez se ha paseado este sábado las oficinas de la empresa de temas industriales, energéticos y medio ambientales TSK en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. El Ejecutivo ha destacado que es un grupo asturiano de empresas de ingeniería que ha recibido fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y que desarrolla su actividad en los campos de la energía, la industria y el medio ambiente. El presidente, según estas fuentes oficiales, ha puesto en valor la trascendencia de los Fondos Europeos para el impulso de proyectos sostenibles, como los desarrollados por esta empresa.

En su recorrido por las instalaciones de TSK, compañía cuyo objetivo es generar un desarrollo más sostenible, aportando soluciones para la industria y el sector energético, el también líder del PSOE ha recordado la oportunidad que supone para nuestro país los fondos europeos para la recuperación y crecimiento del país, tras la pandemia sufrida a nivel global por el virus del Covid-19.

En total, en los últimos meses se contabilizan al menos una decena viajes a mítines del PSOE en el avión Falcon o el helicóptero Superpuma. En suma, más de 77 desplazamientos ya que el avión presidencial aterriza en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz y de ahí hasta el Palacio de La Moncloa usa el helicóptero. Sánchez ha viajado con medios oficiales las ciudades de Málaga, Benidorm, Burgos, Gran Canaria, Bilbao, Murcia, Santiago, Barcelona, Granada y, este sábado, Asturias.

En plena precampaña de las elecciones en Castilla y León, Pedro Sánchez ha usado su mitin para protagonizar un anuncio de especial importancia para la población envejecida de esa región. El líder socialista ha avanzado que el próximo martes en el Consejo de Ministros se actualizarán las pensiones para el año 2022. «Anuncio que el próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a actualizar las pensiones de nuestros mayores para el año 2022», ha manifestado Sánchez desde el atril.

Pedro Sánchez en el mitin junto a Adrián Barbón y Adriana Lastra. (Foto: Jorge Peteiro – Europa Press)

En un acto en el que también han acudido el secretario general del PSOE regional y presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, Sánchez también ha tenido un guiño para esa región. «En lo que respecta a la agenda asturiana no tiene mayor aliado que el Gobierno de España para poder desplegarla en los próximos años. No lo digo de palabra, es algo que los números también atestiguan», ha esgrimido.

Por último, Sánchez también ha lanzado una critica al PP. «Yo lo único que les imploro es que no pongan en cuestión los fondos porque es poner en cuestión que España siga creciendo y sigamos creando empleo como lo estamos haciendo. Que no pongan en riesgo eso. Bloquear los fondos europeos no es bloquear al Gobierno de España, es bloquear el crecimiento y creación de empleo», ha afeado al tiempo que ha pedido a Pablo Casado «altura de miras» y «sentido de Estado» en torno a este asunto.