Sánchez usa el contaminante Falcon para ir a un acto del PSOE vasco y visitar una planta de reciclaje

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha usado este sábado el Falcon una vez más para asistir a un acto del PSOE, en este caso en el País Vasco. Es decir, de nuevo ha perpetrado la utilización de recursos públicos del Estado para intereses partidistas. En esta ocasión, la coartada de Moncloa ha sido organizar una visita del jefe del Ejecutivo a la planta de reciclaje de la cooperativa Koopera en Munguía (Vizcaya).

Este destino tampoco deja de ser llamativo, pues Sánchez, que hace propaganda en todo momento de su discurso ecologista, como ha hecho este sábado atacando al PP sobre la ley de regadíos para terrenos próximos a Doñana, ha acudido a dicha planta de reciclaje en el contaminante Falcon, avión de las Fuerzas Armadas españolas más nocivo para el medio ambiente y más costoso que otro medio de transporte, como el tren o el coche.

Y no sólo el Falcon ha sido la única aeronave del Ejército que ha movilizado en el día de hoy Pedro Sánchez. Desde el helipuerto de la Moncloa se ha desplazado en el helicóptero Super Puma hasta la base áerea militar de Torrejón de Ardoz (Madrid), y desde allí ha volado hasta el aeropuerto de Bilbao. En concreto, el Falcon ha despegado a las 8:44 horas de la mañana y ha tomado tierra a las 9:24 horas, cubriendo así una distancia de apenas 316 kilómetros en 40 minutos, según el rastro del avión oficial en los radares.

Es la segunda vez en sólo un mes que un miembro del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez visita estas instalaciones de Koopera. El pasado 17 de marzo lo hizo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demogrático, Teresa Ribera, que estuvo acompañada, como hoy el jefe del Ejecutivo, por la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia.

Koopera, con 30 años de existencia en el País Vasco, es una red de entidades de la economía social y solidaria impulsadas por Cáritas (Iglesia Católica), que desarrolla actividades empresariales de servicios ambientales, reutilización y reciclaje (especialistas del textil), consumo sostenible (tiendas Koopera Store) y atención a personas, con la formación y el empleo como herramientas para la inclusión, para construir una sociedad más ecológica, inclusiva y solidaria.

Tras su visita a estas instalaciones, Sánchez ha participado en un acto de los socialistas vascos en homenaje a Rodolfo Ares, ex secretario de organización del PSE y ex consejero de Interior del País Vasco, en el que han lucido su lema de campaña Defiende lo que piensas de cara a los comicios del 28M. El jefe del Gobierno ha compartido escenario en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao con el secretario general del PSE, Eneko Andueza, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y ex lehendakari, Patxi López, y la secretaria de cultura del PSE, Nora Abete.

Entretanto, el PSOE celebra este fin de semana en Valencia su Conferencia municipal, en la que está previsto que Sánchez pronuncie otro mitin este domingo, a escaso mes y medio de las elecciones locales y autonómicas del próximo 28 de mayo.