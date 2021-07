Amnistía, referéndum de autodeterminación y desactivar al Tribunal de Cuentas en su pretensión de que los altos cargos de la Generalitat paguen de su bolsillo el desvío de fondos públicos para el proceso secesionista. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, se ha presentado en la Moncloa con la habitual agenda del independentismo. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha recibido en la escalinata del palacio, donde las banderas de España y Cataluña flanqueaban la entrada principal. Es su primer encuentro a solas desde que el dirigente de ERC fue elegido presidente de la Generalitat.

Sánchez ha saludado a Aragonès con el gesto pandémico de la mano en el pecho. Aragonés, con una pequeña flor amarilla en la solapa, ha optado por inclinar la cabeza. Tras un breve posado ante los fotógrafos sin intercambiar palabra, se han dirigido al interior del edificio para comenzar su reunión.

«Es tiempo de acción y no de renuncias. Cataluña reclama la amnistía, la autodeterminación y el fin inmediato de la represión. Reactivar el diálogo sincero y la negociación con el Estado es la prioridad, sabiendo de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir. Nosotros lo tenemos claro», ha escrito Aragonès en sus redes sociales antes de poner por primera vez sus pies en la Moncloa, sede del Gobierno de España donde desde que se decretaron los indultos a los nueve golpistas presos sólo salen mensajes a favor de la concordia y la reconciliación.

Cap a Madrid. És temps d’acció i no de renuncies. Catalunya reclama l’amnistia i l’autodeterminació. I la fi immediata de la repressió. Reactivar el diàleg sincer i la negociació amb l’estat és la prioritat, sabent d’on venim, on som i on volem anar. Nosaltres ho tenim clar.

