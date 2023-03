Media docena de agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil para controlar a una docena de letrados de la Administración de Justicia que, por primera vez, protestaba directamente ante Pedro Sánchez. Es el dispositivo que el ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska, ha ordenado situar a escasos metros de la Casa-Museo de José Saramago en Tías (Lanzarote) para evitar los abucheos de los letrados que llevan cincuenta días en huelga por el rechazo del Gobierno a ceder en sus reivindicaciones. «La Justicia está parada y Sánchez no hace nada» era el grito más repetido por los huelguistas.

El gran despliegue policial pese a los pocos manifestantes -hay 4.000 letrados de la Administración de Justicia en toda España, y a Lanzarote han acudido profesionales de la isla, de Gran Canaria y Fuerteventura- se ha producido pese a que la localidad de Tías estaba fuertemente blindada por las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participan en la cumbre hispano-portuguesa que reúne a los gobiernos español y luso en el archipiélago canario. La protesta se ha producido a la llegada de Pedro Sánchez y su homólogo Antonio Costa a la Casa-Museo de José Saramago.

Los letrados defienden un documento de varios puntos, que logró el beneplácito del ministerio que dirige Pilar Llop hace casi un año. Denuncian que, de los diez puntos que acordaron entonces, únicamente uno de ellos está en proceso de trámite. Es el que afecta al régimen de sustituciones. El resto, tales como mejoras salariales, de descanso o condiciones laborales en casos de entrada y registro en domicilios, ni tan siquiera han sido atendidas por el Ministerio de Justicia. Hace unas semanas el número dos de Llop, Tontxu Rodríguez -con un sueldo de 117.000 euros anuales- llamó privilegiados a los huelguistas por cobrar alrededor de 50.000.

Esta es la primera vez que los letrados de la Administración de Justicia de nuestro país hacen un paro indefinido que supera ya los cincuenta días. A finales del año pasado hicieron pequeños parones, pero nunca se llegaron a contabilizar tantos días seguidos. Un hecho que está teniendo graves afectaciones sobre el día a día de los tribunales de nuestro país. Pues la huelga está posponiendo muchas citas y juicios y provocando una gran pérdida de dinero y tiempo a las partes personadas en los procedimientos. Por eso, en Tías, le recordaban al presidente que “la Justicia está parada y Sánchez no hace nada”.

Cumbre

Sánchez y Costa presidirán mañana miércoles la última cumbre Hispano – Portuguesa del mandato. Los dos mandatarios, acompañados de varios de sus ministros, se reunirán en los Jameos del Agua (Lanzarote) para analizar la relación entre ambos países transfronterizos con varios intereses conjuntes. Se espera que tras esas reuniones bilaterales y el plenario conjunto se sellen varios acuerdos.

El Atlántico y la capacidad de este océano para unir ambos países con América Latina, Europa y África -una de las prioridades de Sánchez durante la presidencia española rotatoria de la UE- es la idea central de la que partirá este encuentro bilateral, donde se espera que ambos países avancen en cuestiones relacionadas con la agenda europea, la cultura y las políticas transfronterizas.

La última vez que se reunieron fue a finales del año pasado en Viana do Castelo (Oporto). Entonces el presidente gallego Alfonso Rueda le afeó a Sánchez el no haberle invitado y el dejar fuera del orden del día un tema tan importante para su comunidad autónoma como la conexión ferroviaria a través de la Alta Velocidad con Portugal. No se espera que en esta ocasión el tema sea tratado tampoco con gran profundidad.