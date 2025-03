El Gobierno de Pedro Sánchez ha entregado a Bildu una lista con los datos relativos al número de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han sido «denunciados, sancionados, imputados y condenados en los últimos diez años». Estas cifras están desglosadas por cuerpo y por ejercicio, tal y como había solicitado la formación encabezada por el etarra convicto Arnaldo Otegi.

El Ejecutivo integrado por el PSOE y Sumar ha respondido de esta manera a la petición que realizó Bildu hace dos meses. El partido heredero de ETA exigió al Gobierno un listado con el «número de agentes» de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de policías locales y autonómicos, que hayan sido «denunciados, sancionados, imputados y condenados en los últimos 10 años». Los de Otegi instaban al Ejecutivo «especificar el cuerpo policial y unidad, razón o delito, comunidad autónoma y provincia y año».

Todas estas peticiones se canalizaron a través de tres preguntas parlamentarias para respuesta por escrito del Gobierno. Las mismas estaban firmadas por Jon Iñarritu, diputado de Bildu en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno responde a las tres preguntas con un mismo texto que repite íntegramente en las tres respuestas. En ella, entrega los datos de los que tiene información. Sobre aquello que no tiene referencias, el Ejecutivo explica a Bildu de forma detallada la razón por la que no proporciona esos datos.

Alegan falta de datos

En primer lugar, asegura que no pueden facilitarle las referencias sobre los agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil que se encuentran en la cárcel porque «las bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no recogen información de los agentes de ambos cuerpos que pudieran estar en prisión». Entre otras cosas, aclara que es posible que ese listado no exista porque «la condena implique la separación del servicio y que dejen de ser agentes de los Cuerpos».

El Ministerio del Interior, a quien se dirige esta pregunta, no alega protección de datos de los agentes. La razón por la que no entrega más datos es porque no los tiene, no para proteger a los policías o guardias civiles, tal y como se desprende de la respuesta parlamentaria.

Por otra parte, cuando habla de los «denunciados, sancionados, imputados y condenados», aclara que no se poseen más datos porque «no existe una base de datos única que recoja los agentes o ex agentes» que se encuentren en esa situación. «Por lo que los datos disponibles provienen de diferentes fuentes y los casos pueden estar duplicados», se disculpa el Gobierno ante Bildu. También se excusa por los posibles errores que haya porque «el régimen de personal de cada Cuerpo es diferente» y «tampoco los datos presentan homogeneidad».

Aun así, pasa a detallar el listado, segregado por cuerpos y por ejercicios en los que se produjeron las sanciones. Por un lado, se da cuenta de los policías nacionales que fueron sancionados, año por año, entre 2015 y 2024, y por otro lado, de los guardias civiles.

Por último, el Gobierno también lamenta no poder ofrecer los datos de las policías locales o autonómicas para satisfacer todo lo solicitado por el partido proetarra. «Se informa de que el Ministerio del Interior carece de datos de los agentes de los cuerpos de policías locales y autonómicas que hayan podido ser sancionados, denunciados o condenados», concluye la respuesta parlamentaria del Gobierno de Sánchez.