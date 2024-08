Sánchez premiará a los Mossos con 1.600 millones hasta 2030 pese a su ridículo con Puigdemont

El Gobierno de Pedro Sánchez premiará a los Mossos d’Esquadra con 1.600 millones de euros para poder llegar a unos 22.000 efectivos en 2030. Un objetivo que aparece recogido tanto en el pacto de los socialistas con ERC para que Sánchez siguiera en La Moncloa el pasado noviembre, como en el acuerdo firmado por ambas partes para la investidura de Salvador Illa. Una sesión que se celebró este jueves y que estuvo marcada precisamente por una actuación operativa más que deficiente de la Policía autonómica catalana ante la fuga de Carles Puigdemont.

En el pacto sellado por el PSOE y Esquerra tras las últimas generales, los socios se remiten al acuerdo del 5 de noviembre de 2021 de la Junta de Seguridad de Cataluña para «ampliar los 18.267 efectivos actuales con 3.739 hasta alcanzar una plantilla final de 22.006 efectivos», dice textualmente.

Asimismo, para la investidura de Illa, PSC y ERC se comprometen en el texto acordado en julio -y firmado con pompa el pasado miércoles- a «mantener las convocatorias anuales del cuerpo de Mossos d’Esquadra, con un mínimo de 900 anuales, para alcanzar el objetivo de 22.000 efectivos en Cataluña en 2030», lo que supone una previsión de desembolso de 1.600 millones de euros en los próximos años.

Esta cifra fue conocida ya el pasado diciembre cuando el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico firmaron este traspaso en el seno de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Sido-Generalitat (CMAEF). La consellera de Economía y Hacienda, Natalia Mas, ahora en funciones, explicó entonces que la financiación pactada se basará en un sistema de anticipos y liquidaciones que dependerá del despliegue efectivo que haya cada año. Junto a ello, avanzó que se realizarán transferencias anuales y acordadas para garantizar un «cuerpo de Mossos d’Esquadra de proximidad».

Sin embargo, no hubo expresión de especial «proximidad» este jueves por parte de los Mossos d’Esquadra y sus mandos, cuando fueron incapaces de detener al ex presidente catalán Carles Puigdemont en su regreso a Barcelona tras siete años fugado de la Justicia española en el extranjero. El líder de Junts llegó a caminar tranquilamente por las calles de la Ciudad Condal escoltado por mossos de paisano fuera de servicio y luego ofreció un mitin al aire libre en el Arco del Triunfo sin ser arrestado. A su término, se le perdió la pista (no se desplazó hasta la investidura de Illa en el Parlament como se había barajado) y los Mossos desplegaron la Operación Jaula con controles de tráfico, que provocaron fuertes retenciones.

Sobre Puigdemont existe una orden judicial de detención por su implicación en el 1-O de 2017 en Cataluña, ya que la acusación por malversación no es amnistiable, según determinó el Tribunal Supremo. Además, el diputado de Junts está encausado en la pieza de la trama rusa.

«Feminización»

También en materia de seguridad, el acuerdo entre PSC y ERC contempla adoptar medidas en favor de la «feminización» de los Mossos d’Esquadra, así como actuaciones para la adecuación de sus instalaciones con «perspectiva de género».

En concreto, en el apartado dedicado a propuestas del área de Seguridad, los socialistas y los republicanos se comprometen a «mantener la feminización de los cuerpos de seguridad y emergencias», donde se incluyen los Mossos d’Esquadra como policía autonómica. En este contexto, y a fin de poder «culminar la transformación de la estructura y la cultura organizativa» de estas plantillas, PSC y ERC se emplazan a «continuar haciendo la reserva de plazas» para mujeres en las convocatorias de acceso y promoción en los distintos cuerpos operativos, así como al desarrollo de «campañas para fomentar la participación de mujeres en estas convocatorias para que cada vez se presenten más».

De igual modo, tales fuerzas abogan por «implementar medidas de igualdad en los distintos cuerpos operativos», así como por «adecuar las infraestructuras y equipamientos con perspectiva de género». A estas actuaciones, añaden la realización de «convocatorias territorializadas de promoción de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra».

Se da la circunstancia de que Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC), el segundo sindicato policial más representativo de Cataluña, ha llevado a los tribunales esta «feminización» de los Mossos. Fue en enero de 2022 cuando se firmó el Plan de igualdad en el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, entre el Departamento de Interior y todos los sindicatos excepto USPAC. En este pacto, los sindicatos participantes acordaron la reserva de hasta un 40% de plazas para las mujeres en concursos de promoción interna.

Desde USPAC denunciaron que la aplicación de esta reserva genera «un estigma para las mujeres que pueden llegar a ser vistas como las mozas de cuotas». En los concursos de promoción interna, subrayó este sindicato, deben «prevalecer los principios de mérito y capacidad, independientemente de que sean mujeres u hombres».