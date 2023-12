Sánchez ofreció a Vara ser ministro del Interior, pero lo rechazó por su enfermedad

Pedro Sánchez ofreció al ex presidente de la Junta de Extremadura y actual vicepresidente del Senado, Guillermo Fernández Vara, ser el ministro de Interior en sustitución de Fernando Grande-Marlaska. Según fuentes consultadas por este periódico, el presidente del Gobierno buscaba un perfil «negociador» como el de Fernández Vara porque, añaden, «entre las funciones de un ministro de Interior destaca la de negociar con los sindicatos policiales y Grande-Marlaska no lo está haciendo». Además, Sánchez quería así compensar al presidente extremeño que acababa de perder las elecciones en los comicios del 28 de mayo por el castigo de los españoles a las políticas sanchistas.

El extremeño, natural de Olivenza (Badajoz), aceptó. Sin embargo, el fin de semana previo a la conformación del Ejecutivo, el pasado 20 de noviembre, Vara fue hospitalizado de urgencia en la capital pacense. Según las mismas fuentes, los médicos no le dieron un buen diagnóstico y Fernández Vara telefoneó al presidente Sánchez para comunicarle que no podría estar al frente del Ministerio de Interior. «Tengo que centrarme en mi salud y no voy a tener la disponibilidad que requiere una cartera así», le comunicó.

Sánchez se quedó sin ministro de una de las carteras más importantes a menos de 24 horas de conformar Gobierno y, por este motivo, se vio obligado a reelegir a Grande-Marlaska.

Enfermedad de Vara

El pasado viernes, dos semanas después de su diagnóstico, Vara comunicó a su círculo de allegados que padece un tumor en el estómago. Será operado el próximo mes de enero. Su estado es favorable, ya que el diagnóstico fue temprano a pesar de que en un primer momento se valoró que la dolencia fuese una úlcera de estómago.

Ha sido el propio Vara quien así lo ha comunicado a un grupo de compañeros de partido extremeños a través de mensajes de móvil. «Estoy muy recuperado y dispuesto a la batalla contra la enfermedad», ha anunciado a sus allegados, informando de que el inicio de su tratamiento ya es inminente.

La que fuese su rival en las últimas elecciones autonómicas y actualmente presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha querido mandar un mensaje de apoyo a Fernández Vara a través de sus redes sociales. «Mucho ánimo, presidente. Mis mejores deseos para una pronta recuperación. Lo más importante es que estás en buenas manos y, con tu determinación, todo saldrá bien», le ha trasmitido.

El hombre de confianza de Vara

Vara había comunicado a uno de sus hombres de confianza, el ex alcalde de Don Benito, José Luis Quinta Álvarez, que sería el secretario de Estado de Seguridad. Sin embargo, la noticia de última hora tumbó estos planes.

Por este motivo, ahora el ex presidente extremeño le ha pedido a Sánchez que nombre a José Luis Quinta nuevo delegado del Gobierno en Extremadura en sustitución de Francisco Alejandro Mendoza Sánchez. Y, según las mismas fuentes, el nombramiento será en los próximos días.

Vara y Sánchez

No es la primera vez que Sánchez le ofrece a Vara un puesto al frente de un ministerio, pero sí la primera que el presidente extremeño lo acepta. Ya, en 2018, Fernández Vara desveló que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofreció formar parte del Ejecutivo «en un ministerio de los más importantes». Aseguró: «Le dije que no, pero me gusta mucho su Gobierno».

En un post en su blog personal, Vara señaló que rechazó la propuesta de Sánchez porque entonces tenía un «pacto eterno» con los ciudadanos extremeños que le votaron en mayo de 2015. «Hay razones que no siempre se entienden, pero el presidente las entendió», aseveró.