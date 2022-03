El regreso de Juan Carlos I a España todavía no tiene fecha. Previsto en principio para «los meses de mayo o junio», el monarca ha decidido congelarlo tras la airada reacción de Pedro Sánchez exigiéndole que dé «explicaciones» a los españoles sobre su trama de cuentas opacas y sociedades offshore -destapada por OKDIARIO- y cuya investigación ha sido archivada por la Fiscalía del Supremo. Según ha podido saber este medio, un indignado Sánchez ha comentado en privado que «la sociedad española está escandalizada» tanto por las informaciones sobre la fortuna del emérito como por la total ausencia de explicaciones al respecto por parte del monarca, y eso sería motivo más que suficiente para evitar su regreso.

Al exigirle «explicaciones» al Rey emérito, Sánchez mostró su enorme decepción con los planes del monarca. Porque el socialista no quiere verlo ni en pintura en España ya que, a su modo de ver y así lo ha trasladado a su círculo más cercano, los españoles «no entenderían» que el emérito volviera con normalidad a España tras archivarse la investigación sobre su fortuna pese a constatarse delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Y esa sensación de impunidad puede volverse como un bumerán contra Sánchez.

«Acusamos recibo»

El presidente de Gobierno confirmó que apenas fue informado previamente por la Zarzuela del «sentido, no del contenido» exacto de la carta escrita por Juan Carlos I. “Y acusamos recibo [en el Gobierno]. Lo que no es de recibo son las informaciones que hemos conocido en este tiempo, que son decepcionantes. Creemos que debe una explicación a los españoles”, expresó en una charla informal con periodistas durante un vuelo que partió de Madrid con destino a Riga.

El Gobierno cree que «los españoles merecen una explicación del Rey emérito», pero «respeta» su decisión de seguir viviendo en Abu Dabi #Directo pic.twitter.com/jN5IOcHNtV — Europa Press (@europapress) March 8, 2022

Un posible regreso de Juan Carlos I también enfrentaría a Sánchez con sus radicales socios de Gobierno. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, cargó el pasado lunes contra la decisión de la Fiscalía de archivar las investigaciones que tenía abiertas contra Juan Carlos I y aseguró que así se «certifica» que la monarquía es «una institución diseñada para poder delinquir». De ahí que Sánchez intente mantener al emérito lo más lejos de España.

De esta forma, Sánchez se desmarca tanto de los ex presidentes Mariano Rajoy como José María Aznar y Felipe González, que han declarado que Juan Carlos I debe volver a España. «Si yo hubiera sido presidente del Gobierno, aseguro que no estaría en Abu Dabi de ninguna de las maneras”, ha declarado Rajoy. “Si ha sido una decisión de la Casa Real, el Gobierno lo tiene muy fácil: que diga el presidente del Gobierno que vuelva a España. Ya está. Si dice que no tiene nada que ver con la decisión de que esté en Abu Dabi, que lo diga públicamente, igual que lo digo yo. Lo tiene muy fácil», afirmó Rajoy. Pero Sánchez no lo tiene fácil y sus socios de Gobierno ya se lo han hecho saber.