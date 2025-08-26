Sánchez no lamenta en redes la muerte de Manuel de la Calva, crítico con él, pero sí recordó a Echegui

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no ha expresado aún su pésame por la muerte de Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, fallecido a los 88 años es martes. En cambio, el líder socialista sí recordó la muerte de la actriz Verónica Echegui, fallecida este lunes a causa de un cáncer. Y lo hizo sólo unas horas después de conocerse la noticia. El músico mostró en varias ocasiones su postura crítica con el presidente, especialmente por su gestión de la pandemia del coronavirus.

«Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos», dijo Sánchez este martes en una publicación en redes sociales. El jefe del Ejecutivo lamentó la perdida de la actriz poco después de que se conociera la noticia, pero aún no se ha manifestado sobre De la Calva, un músico con una trayectoria de más de seis décadas.

El creador de éxitos como Quince años tiene mi amor, Amor de verano o Resistiré, fallecido este martes a los 88 años, ha tenido una carrera más que consolidada. Además, nunca tuvo problemas en mostrar su opinión crítica con Pedro Sánchez. Por ejemplo, Manuel de la Calva, en una entrevista que concedió a El Español durante la pandemia del coronavirus, señaló que el Gobierno de Sánchez había hecho las cosas «tarde, mal y nunca con un criterio eficiente». El músico también aseguró de aquella crisis que la actuación del Ejecutivo «era manifiestamente mejorable».