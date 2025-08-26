La esfera personal de Manuel de la Calva: del amor de su vida a su postura crítica contra Pedro Sánchez

Manuel de la Calva, integrante del legendario Dúo Dinámico, ha fallecido a los 88 años dejando atrás una trayectoria impecable de más de seis décadas sobre los escenarios. Su música ha creado canciones que han traspasado generaciones, como Quince años tiene mi amor, Amor de verano o Resistiré, entre otras muchas. Ha sido su compañero y amigo, Ramón Arcuso quien ha anunciado la triste noticia a través de un emotivo mensaje en la red, en el que ha dejado claro que para él «era más que un hermano» y que «siempre será eterno». «Te vamos a echar de menos», añadía.

Nacido en Barcelona en 1937, el conocido cariñosamente como Manolo se crió en una familia humilde de emigrantes vascos. Desde pequeño, mostró un gran interés por la música, aunque el deporte también ocupaba un gran papel en su vida. De hecho, llegó a proclamarse campeón de España junior en natación mientras jugaba como titular del equipo de waterpolo del Club Natación Barcelona.

Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya… pic.twitter.com/C6SH8RSvFw — Dúo Dinámico Oficial (@DD_ManoloRamon) August 26, 2025

Dando sus primeros pasos en el mundo laboral, Manuel comenzó a trabajar en la empresa Elizalde, S.A, donde conoce a Ramón con tan solo dieciséis años. Ambos querían convertirse en ingenieros industriales, tal y como narran en su propia página web, pero en la fiesta de la empresa por Navidad, cantaron juntos White Christmas delante de sus compañeros y, desde esa noche, se convirtieron en uno de los dúos musicales más exitosos de la historia musical de nuestro país, considerados como todo un fenómeno de la época.

El duo dinámico (Manuel de la Calva y Ramón Arcusa) en un concierto con motivo de las Fiestas del Pilar, en Zaragoza. (Foto: Gtres)

En cuanto a su vida personal se refiere, sin duda destaca Mirna Carvajal, el amor de su vida. Se conocieron en 1968 y, tan solo cuatro años después, decidieron pasar por el altar para darse el «sí, quiero». Más tarde formaron una familia y tuvieron dos hijos en común; Victoria de la Calva, quien se ha convertido en una conocida joyera, y Daniel, que es ilustrador.

Mirna ha estado al lado de Manuel hasta el fin de sus días. De hecho, han formado un matrimonio de más de cinco décadas que siempre han preferido vivir desde la más absoluta discreción, luchando contra todo, como el cáncer que superó el artista en 2007. Aun así, Mirna desveló a Vantatis, en una sincera entrevista, cuál era su secreto para seguir enamorados igual que el primer día: «El respeto mutuo y saber mantener la parcela de independencia del otro. Manolo es una persona tranquila y nunca ha tenido ese perfil de artista endiosado. Cuando llegaba a casa y cerraba la puerta, la profesión quedaba fuera. Yo en los veranos me repartía: pasaba un tiempo con él de gira y otro con los niños», confesó.

Manuel de la Calva y su mujer, Mirna Carvajal. (Foto: Gtres)

Su postura crítica contra Pedro Sánchez

Más allá de consolidarse como toda una figura icónica de la música, Manuel de la Calva tampoco tuvo nunca ningún problema en desvelar su postura política en contra de Pedro Sánchez. De hecho, durante el coronavirus, reveló en una entrevista concedida a El Español que consideraba que las cosas se habían hecho «tarde, mal y nunca con un criterio eficiente». Así mismo, recalcó que la gestión del presidente del Gobierno como gestor de la crisis de sanidad que aconteció en el país «era manifiestamente mejorable».