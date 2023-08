Sánchez intenta convencer a Puigdemont impulsando el catalán en la UE mientras él le exige la amnistía

«Querían un plebiscito y lo tuvieron: perdieron el 23 de julio». Con estas palabras, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha vuelto a manifestar su voluntad de someterse al debate de investidura, olvidando que el PP fue el ganador de las elecciones. Ante los diputados y senadores de su partido, Sánchez ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de «ser incapaz de sumar mayorías más allá de la ultraderecha» y de ejercer «presiones» al Rey Felipe VI para que le proponga como candidato.»No es la hora ni de presiones al jefe del Estado ni de cábalas mágicas», ha dicho Sánchez. En un intento desesperado por convencer a Junts -inamovible en sus exigencias de amnistía y referéndum- Sánchez ha prometido, como ya hizo el año pasado, que durante su presidencia de turno de la UE impulsará el uso del catalán en las instituciones europeas. Un intento, seguramente frustrado, de convencer a Carles Puigdemont.

«La promoción de las lenguas cooficiales debe ser tarea de todas las instituciones, son un enorme activo del país, por eso quiero haceros un anuncio. Vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias como un compromiso que voy a desarrollar durante la presidencia de la UE. No hay propósito más noble para construir la convivencia», ha expresado Sánchez.

Precisamente, el ex presidente catalán fugado ha endurecido hoy su tono hacia el PSOE. «Son necesarios hechos comprobables antes de comprometer ningún voto», ha advertido a los socialistas. Las negociaciones de los últimos días han traído la desesperanza a Ferraz y Moncloa, donde ya piensan que Puigdemont quiere bloquear la gobernabilidad y conducir a unas nuevas elecciones. Puigdemont ha acusado, además, al presidente en funciones de «incumplir sus promesas».

El anuncio ha tenido la inmediata respuesta del PNV. «¿Fuera sí y dentro no? Parece que los vascos en el Estado somos menos europeos», se ha quejado su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. El voto de los nacionalistas vascos es necesario para que Sánchez sume la mayoría necesaria para hacerse con la Mesa del Congreso.

Contra Feijóo

Tras las quejas de Génova por no haber recibido la felicitación del PSOE como partido ganador en las pasadas elecciones generales, el secretario general socialista ha respondido: «Si hay que hacerlo porque andan quejosos, les felicitamos por su resultado, también nosotros nos felicitamos por nuestro resultado». Además, ha pedido a los populares que «no cuestionen» la «legitimidad» de un Gobierno «progresista».

Desde su punto de vista, el PP y Vox «sólo tienen como proyecto político la involución». A la espera de saber qué harán los separatistas, Sánchez considera que él tiene prioridad para intentar formar Gobierno, ya que «en España gobierna el que tiene más apoyos».

El presidente del Gobierno en funciones ha acusado al PP de ser «incapaz de asumir la realidad social y territorial de España». Según él, el partido liderado por Núñez Feijóo «está en un estado de shock, víctima de su propia propaganda» porque «han visto que pueden amañar muchas encuestas, pero no el voto». Sánchez ha sentenciado que «todo el mundo ha visto lo que ocurre cada vez que el PP asume los postulados de la ultraderecha de Vox, que se destruyen consensos ejemplares».

Sus candidatos

Sánchez ha anunciado también sus candidatos a los distintos cargos a los que opta su partido en las Cortes Generales. De esta forma, tal como ya avanzó OKDIARIO, ha oficializado el nombre de la ex presidenta balear Francina Armengol como candidata a presidir el Congreso de los Diputados, pese a que no tiene los apoyos necesarios. El ex presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, será el candidato a la vicepresidencia del Senado. Patxi López y Eva Granados seguirán al frente de los grupos parlamentarios.