Primeras negociaciones presenciales entre el PSOE y ERC para acercar posiciones de cara a la investidura. El encuentro se producirá este jueves, según ha podido saber OKDIARIO, y en él participarán el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y la número dos de ERC, Teresa Jordà. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, fugada en Suiza y representante del ‘ala más dura’ del partido, dirigirá la posición de su partido.

El que no estará en estos primeros encuentros entre el PSOE y ERC será el candidato separatista, Gabriel Rufián, cada vez más apartado de las decisiones. El papel del que fuera portavoz de la formación separatista en el Congreso es aún una incógnita, pues ha sido muy cuestionado internamente por su «especial acercamiento al PSOE, como si fuera uno más entrando y saliendo de los despachos del Gobierno». Él mismo se jactaba, ante los socialistas, de que si no hubiera sido por su empeño muchos acuerdos no se hubieran cerrado, ya que la dirección de ERC estaba en contra.

Desde el pasado 23 de julio, ERC y el PSOE han mantenido contactos telefónicos y por videoconferencia. Pero nunca de forma presencial. El de este jueves, aprovechando la presencia en la Cámara Baja de los diputados de ERC para presentar sus credenciales, será el primer encuentro entre los dos partidos políticos.

ERC mantiene su voluntad de apoyar al PSOE, tanto para la conformación de la Mesa del Congreso como para la investidura de Pedro Sánchez. Pero reconocen que aún están muy lejos de un posible apoyo en ambas votaciones. Y reclaman al secretario general del PSOE que «se mueva» porque «es él el que quiere ser presidente».

«Hay un partido que quiere liderar esta legislatura y la gobernabilidad, que se llama PSOE, y ahí vamos a ver si Pedro Sánchez es un hombre de Estado y tiene mirada larga», ha manifestado en los pasillos del Congreso Teresa Jordà. La ex consellera de Agricultura ha llegado a bromear con «si habrá investidura».

Jordà, que tras el primer encuentro con Rafael Simancas se reunirá probablemente este viernes con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha mostrado muy crítica: «Éste no es nuestro Parlamento». ERC está bloqueando los candidatos del PSOE a presidir la Cámara, como Miquel Iceta o el propio Bolaños.

La diputada separatista ha vuelto a advertir al PSOE que «no den por seguros los votos de ERC». «Se equivocan cuando creen que tienen nuestro apoyo por descontado, se lo tendrán que ganar y trabajar», ha avisado. «Sabemos quién es el PSOE y quién es el PP, son los del 155, pero preferimos siempre un gobierno progresista si atiende a nuestras peticiones», ha subrayado.

Respecto a la posibilidad de que ERC y Junts se presenten a las negociaciones con un acuerdo conjunto, Teresa Jordà ha trasladado que “es una ocasión de oro con 14 diputados independentistas de dos partidos distintos que tienen mucho que decir”. “No partimos de cero”, relata, a la vez que asegura que «la voluntad es de trabajar conjuntamente».