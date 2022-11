Antes de anunciar la derogación del delito de sedición, en una entrevista televisiva este jueves por la noche, Pedro Sánchez llamó a sus socios para informarles de la decisión. En concreto, según han confirmado a OKDIARIO fuentes cercanas al presidente, habló con Oriol Junqueras y con un dirigente de Junts per Catalunya cuyo nombre no ha trascendido. También informó de su decisión al líder del PSC Salvador Illa. Pero no a todos los ministros. El Gobierno en su totalidad no conocía las palabras que iba a pronunciar el líder del PSOE. ERC reaccionó prácticamente al momento del anuncio.

Sánchez decidió que iba a registrar la derogación del delito de sedición de forma inminente hace una semana. Así lo avanzó este periódico. Con el calendario en la mano, el jefe del Gobierno, calculó los plazos necesarios para que la tramitación parlamentaria afectase lo mínimo posible a la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año que viene. Porque es mucho lo que se juega el Partido Socialista. Ferraz maneja varios sondeos que ponen en alerta a los barones. Pueden llegar a perder cinco de los nueve gobiernos autonómicos que en la actualidad poseen.

Pero ellos, los barones del PSOE, no sabían nada del anuncio. Todos se han quedado estupefactos. Y hay enfado. El presidente ha priorizado satisfacer a sus socios separatistas antes que a los intereses electorales de Ximo Puig, Emiliano García-Page, Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara. Los cuatro presidentes autonómicos ven peligrar su cargo. Y también son los más críticos con las cesiones y los pactos de Sánchez, principalmente con ERC. Tampoco en la dirección del Partido Socialista todos sabían de los planes «tan inminentes» del presidente. Y opinan que «se podría haber hecho de otra forma». Sobre todo porque «hemos negado una y otra vez, este mismo año, que fuéramos a hacer esto». Hasta el punto de romper las negociaciones con el PP para renovar el CGPJ por esta cuestión.

Podemos

Aunque no todos los ministros del Gobierno conocían el anuncio de derogar el delito de sedición cuando Sánchez lo hizo público, sí lo sabían los principales dirigentes de Unidas Podemos. Pues el presidente del grupo parlamentario y líder de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha jugado un papel «importantísimo» en toda la negociación con los separatistas. Ya que ni ERC ni Junts «se fiaban del PSOE». El político catalán fue el principal canal de comunicación entre el Ejecutivo y los partidos independentistas. Especialmente con Esquerra y con Oriol Junqueras.