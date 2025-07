Sánchez hizo visitar al Rey la obra del AVE a Murcia que amañó la ‘trama Cerdán’ para cobrar mordidas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo visitar al Rey Felipe VI una de las obras vinculadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la trama PSOE en el caso del cobro de presuntas mordidas. Se trata del soterramiento de la vía ferroviaria en Murcia, un proyecto que acogió en diciembre de 2022 un acto institucional del Ejecutivo con presencia del monarca y de autoridades de las Administraciones central, autonómica y local.

Esta obra aparece en el informe remitido por la UCO al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye el caso, como «licitación de ADIF AV – 3.18/20830.0295. Obras de ejecución de los proyectos: – Proyecto de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, por importe de 158.801.001,18 euros».

Los investigadores subrayan aquí que esta obra de Adif -conocida como la de (Santiago) El Mayor- y otra del tramo Pulpí-Vera (por 121 millones), ambas adjudicadas a la constructora Acciona, generaron una «comisión» de 550.000 euros a la trama del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el ex número tres del PSOE Santos Cerdán.

De una de las conversaciones intervenidas por la UCO, se desprende que Koldo indicó a Santos Cerdán que «los 550.000 euros que ya habrían sido abonados a Ábalos provenían de dos adjudicaciones en Murcia», la dos citadas anteriormente.

Fue el 19 de diciembre de 2022 cuando el Rey Felipe VI, Pedro Sánchez, la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López-Miras, celebraron el viaje inaugural del AVE Madrid-Murcia, que incluye el soterramiento de la vía del tren. El punto de salida fue la estación de Chamartín, donde Sánchez dejó el feo gesto, saltándose el protocolo, de subir al tren antes que el Rey. Ya en el lugar de destino, con la estación del Carmen todavía en obras, el acto oficial tuvo lugar en el andén de la estación provisional, en presencia de todas las autoridades.

Extracto del informe de la UCO donde se recoge la obra amañada de Santiago El Mayor (Murcia).

Si bien el Rey no intervino en los discursos, sí lo hizo Pedro Sánchez, que sacó pecho de esta obra que ahora se sabe que fue amañada para que la trama engendrada en el seno de su partido se hiciera con presuntas comisiones. «Hoy ponemos fin a un aislamiento ferroviario injustamente prolongado y saldamos una deuda histórica con Murcia», enfatizó Pedro Sánchez, destacando aquí «el valor y el sentido de la política útil, la que cose territorios con el hilo invisible del progreso colectivo; la que nos hace mirar al futuro con esperanza, la que se construye desde el respeto, el acuerdo y el entendimiento», remarcó.

«España avanza con nuevas infraestructuras que generan nuevas inversiones y oportunidades; y avanzan todos sus territorios, garantizando la igualdad de oportunidades de todos nuestros ciudadanos vivan donde vivan», sentenció.

Unas palabras que ocultaban la presunta corrupción en esta adjudicación, a tenor de los detalles que recoge la Guardia Civil en su investigación como policía judicial. Los agentes reproducen esta conversación entre Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE el 2 de febrero de 2022:

-Santos Cerdán: «Dime de qué son los 550».

-Koldo García: «Los 550 son de Murcia ¿vale?, que se les dieron 2 obras, que son de 90 y 110 ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90 ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100 ¿vale? La de Tarragona, si no lo recuerdo mal, creo que eran ochenta y pico, casi 90 y esas son las 3 que quedan ¿vale? A él se le tenía que dar, ahora mismo 450.000, 450, vosotros le regalasteis 70…»

Esta obra fue licitada el 9 de agosto de 2018, obteniendo la mayor puntuación la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Ferrovial Agroman y Acciona Construcción. En cuanto a la valoración objetiva, la UTE presentó la segunda oferta más económica sin caer en baja temeraria. Finalmente, la adjudicación se produjo el 28 de mayo de 2019 en favor de dicha UTE por importe de 158.801.001,18 euros.

El PP ataca al «Gobierno corrupto»

Por su parte, el PP de Murcia ha denunciado que el «Gobierno corrupto de Pedro Sánchez se repartió mordidas del dinero de soterramiento de la ciudad de Murcia», por lo que «alguien del Partido Socialista de la Región tendrá que dar la cara». El secretario general del PP murciano, José Miguel Luengo, ha insistido en que su homólogo en el PSOE regional, Francisco Lucas, debe dar explicaciones después de que fuera «bautizado» el pasado marzo precisamente por Santos Cerdán, ex secretario de Organización de la Ejecutiva federal e imputado en la trama, como «el referente de la socialdemocracia en la Región de Murcia».

«Ya está bien de seguidismo de La Moncloa y de excusar la corrupción que ha terminado alcanzando también a nuestra Región y al bolsillo de nuestros ciudadanos», lamentó Luengo.