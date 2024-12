Alimentado por Sánchez, el PSOE ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra la Corona, ahora con la DANA usada como proyectil argumental contra Felipe VI y, por derivación, contra la Monarquía como institución. Y esto después de que el presidente del Gobierno y líder del PSOE dejara solos a los Reyes el pasado 3 de noviembre durante la visita a la zona devastada, cuando Sánchez huyó de la indignación de los damnificados, que le abuchearon airadamente por su falta de empatía («si quieren ayuda que la pidan»). Sánchez se marchó dejando allí a los Reyes, que permanecieron junto a los afectados a pie de calle. Desde esa espantada, el presidente del Gobierno no ha vuelto a pisar los municipios azotados por la DANA para dar la cara ante los afectados. Ni siquiera acudió al funeral que se ofició en memoria de los fallecidos. Pero ahora, mientras sigue sin pisar la calle ante los damnificados, alienta que la DANA sea utilizada por cargos públicos del PSOE para atacar a la Corona. El primer paso de esta estrategia lo ha verbalizado la alcaldesa socialista de Catarroja, Lorena Silvent, que ha censurado que los Reyes volvieran a visitar el pasado domingo su municipio para interesarse por los afectados y trasladarles su apoyo desde la Jefatura del Estado.

Las palabras de Silvent no pueden entenderse como un verso suelto. Que un cargo público del epicentro de la DANA, que ha adquirido proyección nacional por el desastre, arremeta públicamente contra la Corona desde una institución del Estado no es entendible si no se sabe respaldada. Es un ataque de tal calibre que, de lo contrario, hubiera merecido de inmediato la censura de sus superiores en el partido, con el presidente del Gobierno al frente. Y no se ha producido reacción alguna en este sentido. Sánchez y la cúpula del PSOE han callado –al menos de momento–, en lo que en la práctica es un consentimiento a estos ataques sin precedentes de un primer edil socialista contra la Monarquía.

A Lorena Silvent no sólo le ha disgustado que los Reyes volvieran a pisar su localidad para, por sorpresa, dedicar tiempo a escuchar las inquietudes de los afectados. De paso, ha menospreciado tanto a Felipe VI como a Doña Letizia, a la Princesa de Asturias y a la Infanta Sofía. «Mientras la gente trabaja, ellos se toman un refresco», ha criticado refiriéndose a las imágenes de ellos junto a la princesa Leonor y la Infanta Sofía tomándose un aperitivo. Una crítica que ha sido apoyada este lunes por otros miembros socialistas.

Desplantes de Sánchez a Zarzuela

Pero esta nueva ofensiva contra la Corona con la DANA como telón de fondo no es un hecho aislado sino que es una más en una lista de afrentas del PSOE a Zarzuela desde hace meses y que han arreciado en las últimas semanas. La ausencia de representante de Estado en la ceremonia de reapertura de Notre Dame (París) fue aprovechada por el Gobierno para desviar su responsabilidad y colocar al Rey en el centro de la diana: los socialistas, desde el Gobierno y desde el Parlamento, pretendieron vender la idea de que Felipe VI podía haber ido, pese a que la política exterior –y la agenda que en este particular desarrolla el Rey como Jefe del Estado– está supeditada a la dirección política del Ejecutivo. El Gobierno ha preferido esquivar así su responsabilidad por la clamorosa ausencia de Pedro Sánchez y de cualquier otro miembro del Ejecutivo en esa ceremonia de Notre Dame a la que sí acudieron primeros mandatarios de los principales países de Occidente.

Con anterioridad, meses atrás, los desplantes de Moncloa a Zarzuela quedaron patentes en varias visitas oficiales del Rey al extranjero –en particular su asistencia a cuatro tomas de posesión de presidentes en Iberoamérica–, en las que el Gobierno también dejó solo a Felipe VI cuando lo que marca la norma es que vaya acompañado, como mínimo, de un representante del Ejecutivo.

El PSOE, la DANA y el Rey

Todos estos antecedentes hacen que la andanada lanzada por el PSOE de Sánchez contra la Corona a través de la alcaldesa de Catarroja no pueda entenderse como algo anecdótico. Menos aún si se tiene en cuenta la clamorosa ausencia del presidente del Gobierno en la zona afectada por la DANA. Cabe recordar que Pedro Sánchez tampoco fue al funeral por las víctimas de la DANA organizado por el arzobispo de Valencia y al que, por el contrario, sí acudieron los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia. Esto ocurrió el pasado 9 de diciembre. El presidente del Gobierno, de hecho, no tenía previsto enviar a ningún representante a este funeral, pero, tras la polémica, reculó y el Ejecutivo estuvo representado por tres ministros: María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Diana Morant.

Ahora, a pesar de todos estos desplantes a las más de 200 víctimas del pueblo valenciano, el partido socialista se atreve a cuestionar, o más bien, a condenar la visita de sus Majestades los Reyes que este domingo, junto con sus hijas visitaron el mercado de Catarroja, localidad arrasada por la DANA.

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja.La regidora ha criticado públicamente el gesto de los monarcas con los vecinos de la localidad valenciana por acudir al municipio sin avisar y, además, haber visitado la parte del municipio «más operativa» en vez de acudir a la zona donde aún siguen activos los efectivos del Ejército. «La otra mitad, que es la zona más poblada y es donde están los edificios altos, pasas por ahí y todo son furgones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y hoy domingo están trabajando mil efectivos del Ejército», recalcó Silvent el mismo día de esta última visita real.

«Mientras la gente está trabajando, ellos están tomándose un refresco cuando lo que tenían que haber hecho es visitar a esos militares que llevan aquí más de 50 días, que están cansados y están haciendo lo que nadie quiere hacer, que están en los garajes, que están sacando coches y enseres, están sacando lodos. Con todo lo que tiene que ver con el despliegue militar, tendrían que haber hablado con ellos», reprocha la alcaldesa valenciana.

Los militares contra Sánchez

Precisamente, son los propios militares los que han arremetido en varias ocasiones contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministerio de Defensa por haberlos dejado «abandonados a su suerte». Es el caso de la Asociación de Tropas y Marinería Española (ATME) que, en una entrevista en OKDIARIO hace unas semanas, dejaron patente su preocupación por el estado de salud de sus militares.

«Están teniendo relevos maratonianos de 12 y 14 horas de trabajo, han tenido problemas con la alimentación, están hacinados en los alojamientos. Y luego también el tema de que cuando estamos todos alojados en un mismo recinto se deben de llevar unos criterios que para todo el mundo sea igual. ¿Si hay un toque de queda o un toque de silencio a la hora de volver a esa zona, pues o vuelven todos o vuelve la mitad o una unidad sí y otra no? Todo esto queremos que se esclarezca», anunciaron en dicha entrevista.

Esta misma asociación ha lamentado en redes sociales que se hayan tenido que enterar por la prensa y no por el ministerio de que muchos militares se han intoxicado y han sido hospitalizados por los vapores tóxicos de estar sacando el barro y el lodo en los garajes. «A todas luces esto es debido a que no llevaban los trajes adecuados ni las mascarillas adecuadas», añaden.