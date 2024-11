«Si necesitan más recursos, que los pidan»… pero no me metan prisa

La frase de Pedro Sánchez -«Si necesitan más recursos, que los pidan»- con la que el presidente del Gobierno pasará a la historia era incompleta, porque los hechos demuestran que una vez que Carlos Mazón reclamó al jefe del Ejecutivo camiones para limpiar aguas fecales, heces, lodo y barro en las alcantarillas de la zona cero de la DANA en la Comunidad Valenciana, estos no llegaron hasta más de tres días después, cuando el presidente valenciano, harto de esperar, denunció públicamente ese retraso a través de las redes sociales. En concreto, el Gobierno de Sánchez pidió los camiones este lunes a las 15,48 horas, cuando Mazón los había reclamado ya el viernes a primera hora.

O sea, que a la frase célebre de Sánchez -«Si necesitan más recursos, que los pidan»- habría que añadirle «pero no me metan prisa». En poblaciones como Paiporta a presencia de este tipo de camiones es indispensable para que el barro y el fango dejen de flotar por sus calles, donde el agua sucia llega hasta las rodillas. Mazón se armó de paciencia hasta que este mismo lunes, 11 de noviembre, escribió a primera hora de la mañana: «Llevamos tres días solicitando al Gobierno de España camiones de desatasco para evitar problemas graves de salud pública. No llegan. Hemos solicitado a la CEOE y al resto de Comunidades Autónomas que contribuyan con todos los medios a su disposición. Gracias a todos por su inestimable ayuda».

Según consta en un correo del Centro Nacional de Emergencias (Cenem), este organismo no solicitó los citados camiones hasta las 15,44 horas del 11 de noviembre, desmintiendo así lo afirmado por la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, que aseguró que el mismo viernes 8 de noviembre, «a la hora» de haber pedido Mazón los camiones, «todas las comunidades estaban movilizadas por el Gobierno de España». Miente y lo sabe. En lugar de defender los intereses de la gente que lo ha perdido todo, Bernabé se dedica a defender los intereses de su jefe.