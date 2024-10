El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este viernes en Roma que fue tras el mensaje que recibió de José Luis Ábalos el 16 de enero de 2020 sobre la visita de Delcy Rodríguez para el día 20 cuando su Gobierno «se percató» de que existían sanciones de la UE que le impedían pisar suelo español. Sin embargo, estas sanciones eran públicas desde al menos un año y medio antes, estando ya el propio Sánchez al frente del Ejecutivo. Así aparecieron recogidas en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha del 25 de junio de 2018.

La portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat, ha denunciado en redes sociales que Sánchez haya omitido este hecho en su comparecencia ante los medios en Roma. «Sánchez miente. Dice hoy que se percató de las sanciones de la UE a Delcy Rodríguez más tarde de darle el ok a Ábalos para recibirla. El 25 de junio de 2018 él ya era presidente del Gobierno, Borrell era su ministro y Delcy era sancionada. Hasta las cejas de escándalos», ha escrito la ex ministra en un mensaje en su perfil oficial acompañando estas afirmaciones con el Diario Oficial de la Unión Europea. Sánchez había tomado posesión el 2 de junio de 2018.

Aquel 25 de junio de 2018, este boletín recoge que el Consejo de la Unión Europea, «en vista de la situación de Venezuela, procede incluir en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo 1 de la Decisión (PESC) 2017/2074», a Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con fecha de nacimiento de 18 de mayo de 1969.

En el apartado de los motivos que justificaban la restricción de pisar el espacio Schengen, el Consejo señala: «Sus acciones en el marco de la Comisión Presidencial y, a continuación, como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político».

Un reciente informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en poder ya de la Audiencia Nacional, ha revelado que Pedro Sánchez recibió un mensaje de Ábalos, entonces ministro de Fomento, el 16 de enero de 2020 sobre la llegada de Delcy y el presidente autorizó personalmente a través de su móvil la polémica reunión en Barajas que derivó en el caso Delcygate. Ábalos le informó de la petición de la número dos de Nicolás Maduro de mantener un encuentro y Sánchez escribió en su móvil por Whatsapp: «Bien».

«Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes, quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda», indicó Ábalos a Sánchez en su mensaje enviado pasadas las 22:30 horas. A eso el presidente del Gobierno, minutos después, contesta positivamente: «Bien».

A continuación, Ábalos realiza una captura de pantalla a las 23:07 y la comparte con su estrecho asesor Koldo García. Así lo refleja la UCO en su informe: «Con fecha 16 de enero de 2020 en una conversación entre Koldo y Ábalos, éste último le remite una captura de pantalla en la cual, el ex ministro se ponía en contacto con el presidente del Gobierno».

«De esta forma -prosigue la investigación del Instituto Armado-, Ábalos informa al presidente de la realización de la visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela, en particular de la empresa Duro Felguera. Sin embargo, por parte de esta Unidad no se tiene constancia del cobro de ninguna deuda por parte de Duro Felguera en aquellas fecha», recoge el informe.

Tras el envío de esta imagen por parte de Ábalos a Koldo, éste último le contestó «¡cuánto te quiero!» para que seguidamente Ábalos añadiera «ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas».

El informe de la UCO también revela que la visita de Delcy -que Sánchez manipula ahora- estaba siendo preparada por Víctor de Aldama, empresario cabecilla de la trama, desde días atrás. A tenor de los datos de los investigadores del Instituto Armado, fue De Aldama quien organizó la visita de Delcy Rodríguez y cerró los encuentros de la vicepresidenta de Maduro con empresarios amigos. De esta manera, el empresario, próximo a Koldo y Ábalos, tuvo una participación tan decisiva que Delcy Rodríguez llegó a intercambiar numerosos mensajes con él.

Terminal ejecutiva

Cuatro días después del mensaje de Ábalos a Sánchez y su autorización, el avión de Delcy aterrizó en Barajas, y el entonces ministro de Fomento se reunió con la número dos de Nicolás Maduro en la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid. El encuentro entre ambos se produjo en una zona VIP de las instalaciones de la firma Sky Vallet que prestaba el servicio de handling a la aeronave alquilada por el Gobierno venezolano. Delcy pasó la noche en este espacio.