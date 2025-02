Sánchez destina 159.000 € a «mitigar el cambio climático» en su finca de descanso de Quintos de Mora

El Gobierno de Pedro Sánchez ha licitado un contrato por casi 159.000 euros para realizar obras de «eficiencia energética» en tres edificios de la finca de Quintos de Mora, en Los Yébenes (Toledo), donde el jefe del Ejecutivo socialcomunista pasa periodos de descanso o reúne a sus ministros para jornadas de trabajo. Estas actuaciones son financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación porque tiene como objetivo «mitigar el cambio climático».

En concreto, el contrato se denomina Redacción de los proyectos de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética de varios edificios del Centro de Montes Quintos de Mora, Los Yébenes, Toledo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Y ha sido gestionado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Este procedimiento se ha tramitado como un encargo propio, pues ha recaído en Tecnologías y Servicios Agrarios S.A (Tragsatec), una empresa pública de ingeniería que forma parte del grupo TRAGSA, incluido en las corporaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que está adscrita al Ministerio de Hacienda.

De esta manera, el Gobierno ha adjudicado a una de sus empresas estatales estos trabajos por 158.831.76 euros (excluidos de IVA) destinados al desarrollo de actuaciones de «rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética», con las que «se pretende mejorar la iluminación interior, climatización y renovación del aire, así como la instalación de paneles solares para autoconsumo», reza en los pliegos del expediente consultados por OKDIARIO.

Asimismo, el Ejecutivo de Sánchez señala que «mediante dichas actuaciones se pretende la reducción del consumo energético y el uso energía solar para autoconsumo por lo que se considera que contribuye sustancialmente a la mitigación del cambio climático».

Además, el Gobierno justifica aquí el uso de fondos comunitarios del Plan de Recuperación con el argumento de que tales medidas supondrían, según añade la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, «un 100% de contribución climática, logrando por término medio una reducción de al menos un 30% de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero en comparación con las emisiones ex ante».

Piscina y helipuerto

Este retiro campestre, ubicado en pleno paraje natural en los Montes de Toledo, cuenta con una gran superficie de 1.100 hectáreas idóneas para desconectar del ajetreo de la ciudad. La finca también tiene una amplia piscina y un helipuerto, que Pedro Sánchez ha utilizado ya en más de una ocasión para aterrizar a bordo de un helicóptero Super Puma de las Fuerzas Armadas.

OKDIARIO publicó que el Ejecutivo socialcomunista inició el proceso para mejorar las condiciones de la residencia oficial. Así, encargó en 2023 un contrato menor de «asistencia técnica» para la redacción del proyecto de esta reforma integral. El importe de adjudicación de dicho expediente ascendió a 9.075 euros (impuestos incluidos) y la empresa en la que recayó fue la pyme Arquitectura y Gestión de Operaciones Inmobiliarias SL. El pasado noviembre, el Gobierno otorgó el contrato de obra por 158.670,14 euros a la empresa Fuente Pica 2000 SL.

Interior del complejo de Quintos de Mora en Los Yébenes (Toledo).

Con todo, esta residencia de Quintos de Mora ya genera de por sí gastos de conservación y seguridad. Por ejemplo, el organismo público Parques Nacionales encargó en el año 2023 un servicio de mantenimiento y desarrollo de actuaciones de apoyo para las visitas institucionales organizadas a este lugar. Este cometido también fue asignado a la Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa).

Este contrato se elevó a 863.506,55 euros (no estaba sujeto a IVA) con la siguiente asignación por anualidades: 183.095,37 euros para 2023; 287.835,52 euros para 2024; 287.835,52 euros para 2025 y 104.740,14 euros para 2026. Por lo que todavía sigue vigente.

Este paraje en los Montes de Toledo pertenece a Patrimonio Forestal del Estado desde 1942, siendo gestionado en la actualidad por el organismo autónomo Parques Nacionales. Si bien el socialista Felipe González acometió la primera reforma de la finca y habilitó la estancia interior más antigua, fue el ex presidente del PP José María Aznar quien popularizó esta residencia convirtiéndola en una especie de Camp David a la española para recibir en ella a mandatarios extranjeros como el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el ex primer ministro británico Tony Blair o el ex presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, entre otros.

En la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo practicó la caza aquí, donde sólo está permitida la selectiva para garantizar el equilibrio cinegético y ecológico. Este periódico accedió a imágenes exclusivas de la finca, tanto de estancias privadas como de zonas comunes, donde se podía observar la exposición de cabezas de venado.