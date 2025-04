Los dirigentes de las formaciones políticas de la izquierda española han lamentado en redes sociales la muerte del Papa Francisco, este lunes, 21 de abril. Entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la líder de Podemos, Ione Belarra; o la ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García.

Las reacciones al fallecimiento del Sumo Pontífice se producen en el Lunes de Pascua, justo después de la Semana Santa. En esta fecha, como viene siendo habitual, estos mismos políticos no han dedicado ningún mensaje a los cristianos del país que celebran esta fecha tan señaladas para la fe católica.

Pedro Sánchez ha lamentado el fallecimiento del Papa Francisco. «Su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo. Descanse en paz», ha destacado el líder socialista a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

La mano derecha del líder socialista, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también ha mostrado sus condolencias en otra publicación en esa misma plataforma: «Lamento el fallecimiento del Papa Francisco, un hombre de diálogo y de mirada transformadora, cercano a su tiempo». Y ha concluido: «Su lucha contra la injusticia, la pobreza y la exclusión social es hoy un ejemplo para todos».

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha alabado que Francisco fue «un gran embajador del trabajo decente, de la paz y de la justicia social» y que «utilizó su posición para impulsar un mundo mejor». «Me enseñó que la esperanza nunca defrauda y sus ánimos todavía perduran. Le haremos caso: no aflojaremos», ha sentenciado a través de un mensaje en la red social Bluesky.

Otro miembro del Gobierno, Mónica García, ha puesto en valor que era «un hombre preocupado por el cambio climático, la pobreza y la desigualdad». «Nos trajo mensajes de paz, justicia social y apertura de la iglesia católica», ha destacado la también dirigente de Más Madrid. «Descanse en paz», ha concluido el post de la titular de Sanidad.

También se ha pronunciado el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, también diputado en el Congreso por Sumar: «Lamentamos la muerte del Papa Francisco, cuyo pontificado y encíclicas acercaron la Iglesia a valores de fraternidad y respeto al medio ambiente que compartimos». «Ojalá su sucesor pueda acabar la tarea de modernización y solidaridad con las personas oprimidas que él inició», ha incidido.

Además, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que «más allá de las creencias legítimas de cada cual», valora la figura del Papa Francisco porque «favoreció la paz, se opuso a guerras y a genocidios y puso en el centro a pobres y vulnerables». «Mi respeto a su figura y a la de todos aquellos/as que siguen tratando de expulsar a los mercaderes del Templo», ha apuntado el que fuera condenado por su pertenencia a ETA.

Belarra cita la Biblia por el Papa Francisco

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha deseado «que la tierra le sea leve al Papa Francisco». La líder de la formación morada ha recordado los versículos de la Biblia del Evangelio según San Mateo: «Estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis. ¿Cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis».

Asimismo, la eurodiputada y próxima candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha valorado que el Sumo Pontífice «hizo algo poco frecuente». «Usó su poder contra la desigualdad, el genocidio, por la paz. Con sus últimas palabras rechazó la política migratoria de Trump», ha apostillado la representante del partido morado en la Eurocámara. Y ha concluido: «Que la tierra sea leve al Papa que abrió una grieta en la complicidad de la Iglesia con los dueños del mundo».

También el que fuera uno de los fundadores de Podemos, Pablo Echenique, ha lanzado un mensaje político aprovechando la muerte del Sumo Pontífice: «Muchos católicos de derechas celebrarán el fallecimiento del Papa Francisco y muchos ateos de izquierdas —con todas las contradicciones— soltaremos una lagrimita».

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha recordado que la muerte se ha producido este Lunes de Pascua: «El jefe de la iglesia que ha luchado contra los abusos, que ha hecho realidad el Evangelio, y que ha construido una Iglesia al servicio de la justicia y la paz. Admiramos con orgullo su legado», ha subrayado el político independentista.