Echenique rabia contra OKDIARIO por publicar el vídeo en el que recula ante el juez: «Me deja bien»

Pablo Echenique, ex secretario de organización de Podemos, ha rabiado contra OKDIARIO después de que este medio publicara este miércoles su declaración ante la juez tras llamar «pederastas» a los sacerdotes. El podemita ha compartido un mensaje en sus redes sociales en el que, además de dirigirse de manera despectiva al periódico, se irrita porque el vídeo en el que recula ante el juez haya salido a la luz.

Echenique da por hecho en su publicación que OKDIARIO cuenta «desde hace meses» con el vídeo de su declaración ante el juez por un delito de odio contra las curas, a los que tachó de «pederastas» en un mensaje en las redes sociales. El ex diputado podemita acusa de difundir el vídeo a «Abogados (anti)cristianos», como denomina con escasa originalidad a la Fundación de Abogados Cristianos que interpuso la denuncia por la que acabaría siendo imputado.

«En su momento, no lo publicaron, básicamente, porque me deja bien», completa Echenique en referencia a OKDIARIO a través de su cuenta oficial de X. El que fuera miembro de Podemos se refiere al intento de retroceso en sus palabras después de asegurar ante la juez y sobre los sacerdotes que «la mayoría hace el bien y es gente honesta», cuando en el mensaje por el que fue procesado afirmaba que «estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante».

La estrategia de recular de Pablo Echenique no ha servido de mucho al ex diputado morado, puesto que instructor ha acordado su procesamiento a raíz de la denuncia que interpuso la Fundación de Abogados Cristianos por la que acabó siendo imputado. El ex político de origen argentino llevaba meses maniobrando, junto a su abogado Gorka Velle, para intentar librarse de ir a juicio, pero la magistrada magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, Lidia María Paloma, acordó el martes 18 de marzo la apertura de juicio oral por delito de odio contra los sacerdotes.

La declaración de Echenique

OKDIARIO ha accedido a la declaración de Pablo Echenique ante el juez, en la que dijo textualmente lo siguiente. «Sería ridículo, ridículo que alguien dijera que hay que deportar sacerdotes porque hay muchos abusos en la Iglesia. Sería absurdo», manifestó Echenique, que tachaba su caso de «absurdo», justificándose en que «hoy la inmensa mayoría de los sacerdotes son gente honesta que está allí intentando hacer el bien» y que «muchos participan de actividades sociales, incluso misiones en países en el Tercer Mundo».

«En ningún momento estoy criminalizando a un colectivo entero, ni es mi intención. De hecho, mi intención es explicar que del mismo modo que no se puede criminalizar al conjunto de sacerdotes, tampoco se puede criminalizar al conjunto de personas migrantes», incidió el ex número 3 de Podemos, si bien añadió que volvería a publicar el tuit y se defendió diciendo que «la mitad de los españoles habrían cometido delitos muy similares».