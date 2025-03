Irene Montero, ex ministra de Igualdad, ha exigido a los «medios de comunicación, empresas y espacios de poder» que «actúen» contra los «agresores sexuales». Sin embargo, ella ha sido señalada por encubrir a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos denunciado por acoso sexual por alumnas de la Universidad Complutense de Madrid y otras mujeres de su propio partido, y del ex dirigente de la formación, Íñigo Errejón, denunciado por la actriz Elisa Mouliaá por agresión sexual. Así se ha expresado la ex ministra durante la manifestación del 8M en Madrid.

«La mejor autocrítica es la acción y garantizar que tu organización sea un lugar seguro», ha manifestado la dirigente de la formación morada en declaraciones a la prensa durante la manifestación. Montero ha estado flanqueada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la también eurodiputada de su partido, Isa Serra.

«A mí me gustaría que la autocrítica también la hicieran todos esos medios de comunicación y todas esas empresas y todos esos espacios de poder que siguen protegiendo a agresores sexuales sabiendo que lo son y, por tanto, dejando desprotegidas a las víctimas», ha afirmado la ex ministra de Igualdad.

En ese mismo sentido, ha evitado hacer autocrítica después de saber que Podemos encubrió a las denuncias contra uno de los fundadores de su formación. En su lugar, ha puesto el dedo acusador sobre «aquellos espacios de poder que siguen garantizando la impunidad a los agresores».

«Lo que tiene que pasar es cada vez más que cuando conocemos un caso de violencia machista actuemos», ha subrayado. Montero ha exigido actuar «por principio ético, por principio feminista». «Una sociedad es mejor cuando es libre de violencias machistas, no cuando se desata un escándalo mediático y entonces hay que reaccionar para quedar bien delante de un micrófono».

Denuncia por encubrir a Monedero

La Fiscalía del Área de Vigo ha decidido trasladar una denuncia presentada contra destacados miembros de Podemos como Irene Montero, Ione Belarra y Ángela Rodríguez Pam a la Fiscalía Provincial de Madrid tras considerar que los hechos ocurrieron en la capital. Esa denuncia fue presentado por la plataforma ciudadana Xuntos y contiene graves acusaciones contra varios dirigentes del partido por encubrir a Juan Carlos Monedero en casos de posible acoso sexual.

La denuncia recoge testimonios de militantes que describen comportamientos inadecuados dentro de la formación política. Ayme Román, Lola Sánchez Caldentey y Raquel Ogando figuran como principales testigos, aportando declaraciones sobre presuntos incidentes de acoso sexual protagonizados por Monedero, cofundador del partido morado y profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

El escrito señala directamente a las ex ministras Montero y Belarra y a la ex secretaria de Estado y ex responsable de feminismos de Podemos Ángela Rodríguez Pam como conocedoras de estos hechos, pero que presuntamente no tomaron las medidas apropiadas. Según la documentación, estas dirigentes tendrían conocimiento de los acontecimientos desde septiembre de 2023, sin haber dado traslado a las autoridades competentes.

Las acusaciones van más allá de los presuntos incidentes individuales. Se argumenta que existió un posible encubrimiento institucional, con declaraciones públicas que parecen minimizar la gravedad de las denuncias. Irene Montero manifestó públicamente que «ante la violencia sexual es habitual mirar para otro lado», una frase que cobra especial relevancia en el contexto de la denuncia.