Sánchez defiende la amnistía para los golpistas «por la convivencia» como también hizo con los indultos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se encuentra en plenas negociaciones con sus socios separatistas para revalidar su cargo. ERC y Junts le piden una amnistía para todos los dirigentes secesionistas procesados por la Justicia. El líder socialista admite que lo hace para «trabajar por la convivencia» en Cataluña. Sánchez ya usó esta premisa para defender los indultos que concedió a los líderes independentistas condenados en el Tribunal Supremo por el 1-O.

«Vamos a restituir la convivencia. No desde el olvido, pero sí desde el respeto y el afecto», afirmó Sánchez el 21 de junio de 2021. Lo hizo durante un discurso pronunciado en el Gran Teatro de Barcelona para defender la medida de gracia de su Ejecutivo a los golpistas condenados por el 1-O.

El dirigente del PSOE sostuvo también que «la razón fundamental de los indultos es su utilidad para la convivencia». «Sacar a estas nueve personas de la cárcel que representan a millones de catalanes es un rotundo mensaje de concordia. Esta decisión no les afecta a ellos, se dirige a toda la sociedad. Es un mensaje sobre todo para miles de personas que les apoyaron y se sienten solidarias. Y para las miles de personas que reprobaron su conducta, pero estiman suficiente ya el castigo. Con este acto sacamos a nueve personas de la cárcel, pero sumamos a millones de personas a la convivencia», apostilló.

«Medida reparadora»

Un día después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó finalmente los indultos en el Consejo de Ministros. En su primera Sesión de Control al Gobierno tras aprobar esta medida, Sánchez insistió en que su objetivo era «recuperar la convivencia en Cataluña». «Esta medida es una medida valiente, reparadora y en favor de la concordia y la convivencia. Es una medida que va a reducir la discordia política y territorial, y eso es fundamental para recuperar la convivencia en Cataluña», señaló Sánchez el 23 de junio de 2021 desde su escaño.

El jefe del Gobierno reaccionó así ante una pregunta del entonces líder del PP, Pablo Casado, que le había recordado su promesa electoral de no conceder los indultos a los dirigentes separatistas condenados por el 1-O. Casado le acusó de echar «la suerte de España en manos de los que quieren destruirla, pasando del pacto de Frankenstein con Unidas Podemos al pacto de Drácula con los separatistas». «Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy y someter esta decisión al juicio de los españoles, porque usted ha engañado su palabra electoral, ha incumplido su juramento constitucional y está engañando a esta Cámara», aseveró el dirigente popular.

Amnistía

Este martes, Pedro Sánchez ya se encuentra en proceso de blanqueamiento de la amnistía que le exigen los partidos separatistas para seguir en La Moncloa. No ha descartado aplicar esta medida en la rueda de prensa en La Moncloa tras haberse reunido con Felipe VI en el marco de su ronda de contactos. «Cataluña está muchísimo mejor, tenemos que continuar en esa senda de trabajar por la convivencia, y ahí va a estar el PSOE. No me corresponde a mí decir si es constitucional o no, sino al Tribunal Constitucional», ha afirmado el dirigente socialista.

«El diálogo es el método y la Constitución, el marco», ha apostillado, pero sin llegar a descartar la amnistía.