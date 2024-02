Sánchez afronta la negociación de Presupuestos con 12 escaños clave en el aire: Junts, Podemos y Ábalos

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado con 12 escaños clave en el aire: los siete de Junts, los cuatro de Podemos y el del ex ministro y ex secretario general del PSOE José Luis Ábalos, que dejó el Grupo Socialista este martes y se pasó al Grupo Mixto.

De hecho, sólo con la abstención de los siete diputados de Junts y del propio Ábalos, la ley de Presupuestos no saldría adelante porque se produciría un empate a 171 escaños entre el bloque del Gobierno y la oposición. El reglamento establece que, en caso de empate, la iniciativa debe votarse tres veces, y si persiste el empate, el texto de la misma decae. Para la aprobación de los Presupuestos es necesaria mayoría simple, al igual que para la convalidación de los decretos leyes. En los Presupuestos, en el supuesto de superar las enmiendas de totalidad, luego se votan las secciones y si una sección no se aprueba, caen todas las cuentas.

Precisamente, el Gobierno de Pedro Sánchez, que ya perdió el pasado enero la convalidación de un decreto de reforma del subsidio de desempleo por el voto en contra de Podemos, estuvo a punto de no lograrlo en otros dos textos del mismo tipo, en este caso, un decreto ley con medidas anti-crisis y otro considerado ómnibus que incluía actuaciones en materia de Justicia. En ambos casos, la abstención final de Junts -que había anunciado su voto en en contra- permitió al Gobierno salvar sendos decretos leyes.

No obstante, en uno de ellos hubo especial suspense, debido al error del diputado de Sumar Gerardo Pisarello, que no votó y provocó un empate con 171 votos a favor frente a 171 en contra. Al haber empate, la presidenta Francina Armengol convocó otra votación- que fue por llamamiento- y aquí Pisarello subsanó su error y el bloque de la izquierda subió a 172 síes, salvando el decreto anticrisis.

Si en lugar de ese error del diputado de Sumar -que no votó- se da ahora una abstención de Ábalos (o no participa), y también de Junts, el bloque de la izquierda puede no pasar de los 171 escaños, empatando así con el del centroderecha (esto es, PP, Vox y UPN). Y al tercer empate en una sección de los Presupuestos o en la convalidación de un decreto, la ley decae.

Además de Junts y Ábalos, de cara a los Presupuestos, también está la incógnita sobre el sentido del voto de los cuatro diputados de Podemos que abandonaron el grupo de Sumar por profundas divergencias con el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. También está por ver lo que votarían los nacionalistas de PNV (cinco diputados), Coalición Canaria (una diputada) y BNG (un diputado), pero las tres formaciones -al igual que Ábalos- apoyaron el 10 de enero en el Congreso la senda de estabilidad para el periodo 2024-2026 que llevó el Gobierno a la Cámara, paso previo a la elaboración de los Presupuestos de 2024. Estas fuerzas respaldaron además la convalidación de los tres decretos leyes que se votaron ese día.

En cuanto a la tramitación de la amnistía, Junts seguirá teniendo la llave independientemente de si Ábalos -que ha votado a favor en el Congreso-cambia su voto. En este caso, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se pasó al bloque del no, por lo que el Gobierno sólo tendría asegurados aquí 170 apoyos (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG) tras la marcha de Ábalos al Grupo Mixto. Para la aprobación de esta ley orgánica por el Congreso se requiere mayoría absoluta (176 escaños) y el Gobierno sólo la puede conseguir con Junts (7 diputados), el partido de Carles Puigdemont que devolvió el texto a la Comisión de Justicia el pasado 30 de enero para que incluya el perdón a todo terrorismo y al delito de alta traición (por las conexiones del procés con Rusia).

Expulsión de Ábalos

Este martes, después de que Ábalos ofreciera una rueda de prensa en el Congreso para anunciar que mantenía el escaño -pese a que el PSOE le había pedido el acta- y su paso al Grupo Mixto, el ex ministro y ex secretario general del PSOE salió del Registro de la Cámara lanzando todo un mensaje: «Ya no tengo disciplina». En cambio, desde el Grupo Socialista sostienen que Ábalos debe seguir votando en el mismo sentido que sus ex compañeros de bancada y abonando las cuotas del partido hasta que la decisión sobre su expulsión sea definitiva.

El PSOE distribuyó este martes un documento sobre la apertura de expediente a Ábalos por perjudicar a la imagen del partido tras no acatar la decisión de la Ejecutiva del PSOE de que dejaba el acta por «responsabilidad política» en relación con el caso de su ex ayudante Koldo García. En ese documento, firmado por el actual secretario de Organización, Santos Cerdán, se detalla la apertura de dicho expediente disciplinario y la «suspensión cautelar» de militancia.

El texto indica además lo siguiente: «La suspensión de afiliación deja sin efecto los derechos y los deberes del afiliado/a, salvo la obligación de abonar puntualmente las cuotas y de respetar las decisiones políticas de los órganos de dirección del Partido».