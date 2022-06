El Gobierno ya está preparando las cuentas públicas del año 2023. Otra cosa es que tengan la certeza de que se vayan a aprobar, que ni mucho menos es así. De hecho, tanto por ser año preelectoral como por la relación cada vez más tortuosa con sus socios, Moncloa trabaja en el escenario de que el Congreso rechace los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Sin embargo, existe el compromiso con Bruselas de tener Presupuestos aprobados para seguir recibiendo los Fondos Europeos. Por eso mismo, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes gubernamentales, el Ejecutivo ya ha empezado a negociar con la Comisión Europea para “que sean más flexibles con España” en caso de no poder sacar adelante las cuentas públicas en tiempo y forma.

En el complejo presidencial son conscientes de que este escenario de no convalidación del decreto presupuestario podría marcar el fin de la legislatura, que en el calendario sigue fijada para finales del 2023. Pedro Sánchez ha trasladado en distintas ocasiones que su objetivo es agotar el mandato «si me dejan». Este sería un caso claro de que no le dejarían. Evitar un adelanto electoral forzado, por culpa de quedarse solo, es el objetivo principal del equipo del presidente.

Los principales escollos con los que se encontrarán los ministros económicos, todos del PSOE, a la hora de recabar apoyos para sus cuentas, son las diferencias que existen entre los principales socios en cuestiones como aumentar el gasto en materia de Defensa o la reforma fiscal. Los dos partidos que conforman el Ejecutivo tienen visiones contrapuestas sobre cómo se debe afrontar una remodelación del sistema impositivo.

Podemos reclama un nuevo modelo fiscal con una subida que generaría la recaudación de más de 30.000 millones. Una reforma, en los términos que la plantean los de Ione Belarra, que no es del agrado del PSOE. El partido mayoritario de la coalición se abre a una modificación de los tipos que no implique subida de impuestos a las rentas menores de 150.000 euros. Los morados quieren que aquellos contribuyentes que ingresan entre 120.000 y 150.000 pasen de pagar un 45% de IRPF a un 48%.

En otoño Moncloa tendrá que remitir a Bruselas el borrador del proyecto de Presupuestos para que sea examinado por el Gobierno comunitario. Este paso, junto a garantizar la aprobación de las cuentas públicas, es un compromiso adquirido por el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de seguir recibiendo transferencias procedentes del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Se trata de dar cumplimiento a los acuerdos de de disciplina presupuestaria para que ningún estado miembro gaste más de lo que puede.

Como ocurrió el año pasado, con el proyecto de Presupuestos para este 2022, se espera que el gobierno de la Unión Europea ponga la lupa en el ajuste estructural que se está pidiendo a España, con unas previsiones de crecimiento económico fluctuante como consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania.