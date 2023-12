Sánchez acepta reunirse con Feijóo el viernes en el Congreso: «Para usted la perra gorda»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acepta tener una reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este viernes en el Congreso de los Diputados, tal y como le había ofrecido el presidente popular. Feijóo le había trasladado una carta al líder del PSOE en la que aceptaba reunirse este viernes, tras la insistencia de Sánchez de las últimas semanas, pero con un orden del día: la moción de censura en Pamplona del PSOE con Bildu para desbancar a UPN del Ayuntamiento y los pactos de Ginebra de los socialistas con los separatistas, entre otros asuntos. «Para usted la perra gorda», ha esgrimido el dirigente socialista.

El líder de los populares ha instado al líder del Ejecutivo a reunirse en el Congreso y no en La Moncloa. Así lo ha pedido Feijóo durante su intervención en la tribuna de oradores del hemiciclo durante el Pleno de este miércoles con motivo de la comparecencia de Sánchez para hacer balance de la Presidencia española del Consejo de la UE. Fuentes del PSOE aseguran que Sánchez ha aceptado reunirse en la Cámara Baja.

«Me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera, ¿sin mediador le parece bien? Donde quiera, en Ginebra no, en el Congreso. ¿Cuándo? El viernes. ¿Cómo? Con un orden del día y sin soberbia. ¿Será usted capaz, señor Sánchez Yo sí?», ha sostenido el presidente del PP durante su discurso.

Además, Alberto Núñez Feijóo ha defendido que él quiere «estar a la altura del cargo» que representa y ha reconocido que «una de las obligaciones del líder de la oposición es acudir cuando le llama el presidente del Gobierno». A Feijóo no le ha gustado que Sánchez anunciase a través de los medios que quería verse con él, recalcando que su gabinete tardó «cinco días» en contactar con el PP.

«Yo no le voy a pedir amnistías, no le voy a pedir votos para quien incluya asesinos en las listas ni le voy a pedir un referéndum de autodeterminación. Pero lo que no pienso consentir, que mientras se humilla usted ante sus socios con todo lo que le pidan, siga faltando al respeto al primer partido de España», ha apostillado Feijóo.

«Para usted la perra gorda»

Por su parte, Pedro Sánchez ha celebrado que Alberto Núñez Feijóo haya «rectificado» para que haya una reunión entre ambos dirigentes. El presidente del Gobierno ha pedido al líder del PP «diálogo y no berrinche».

«Diálogo cuando quiera, como quiera y sobre lo que quiera, pero diálogo y no berrinche. Y entendimiento donde quiera, como quiera y cuando quiera, pero entendimiento y no insultos», ha enfatizado Sánchez durante su intervención en la Cámara Baja.

Además, el líder del Ejecutivo ha avanzado que seguirá llegando a acuerdos con los partidos separatistas para «solucionar problemas que son políticas», al tiempo que ha defendido llegar a «pactos de Estado con el PP».

«Es inédito en la historia de la democracia que cuando se reúne el jefe de la oposición con el presidente del Gobierno a propuesta del presidente del Gobierno, tengamos que hacerlo en las Cortes Generales y no en el Palacio de la Moncloa. En todo caso, le diré, para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiera», ha zanjado Sánchez.

La orden del día

Feijóo le ha trasladado a Sánchez un orden del día para su reunión de este viernes en el Congreso. Se trata de los siguientes 10 puntos: