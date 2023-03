La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha justificado este viernes antes de participar en un acto en el Museo del Traje el miserable vídeo de Ángeles Rodríguez Pam en el 8M donde un grupo de jóvenes lamentaba que la madre del líder de Vox, Santiago Abascal, no hubiera abortado, apuntando que antes se cantaba «qué fatalidad, que la madre de Fraga (histórico líder del PP) no pudiera abortar».

«Yo estaba en la manifestación al lado de la secretaria de Estado y ayer comentaba Cristina Almeida que ese cántico en nuestra época era ‘qué fatalidad, qué fatalidad, que la madre de Fraga no pudiera abortar’. Es un cántico que lleva 50 años ahí», ha recordado. «A mí lo que me sugiere es que quizá cada vez estamos haciendo más caso a los reaccionarios o que la sociedad pretende escandalizarse en vez de por la violencia sexual o por la falta de derechos de las mujeres, por las frases que dicen las jóvenes, pero también sus madres, y si me apuras sus abuelas», ha señalado Rosell sobre el vídeo que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, subió a sus redes sociales y luego eliminó, en el que podía escucharse a un grupo de jóvenes cantar «¡Qué pena que la madre de Abascal no pudiera abortar!», después de la manifestación del 8M en Madrid.

«Entiendo que hay gente a la que le puede haber parecido inadecuado por el cargo que ocupa», ha explicado en referencia a si Pam debería disculparse debido al cargo que ocupa. «Lo importante es no oscurecer el 8 de marzo porque cada año parece que quiere oscurecerse con algo. En 2020 porque éramos las causantes prácticamente de que la pandemia de 2019 viniera a España y este año por este vídeo que en realidad no es la secretaria de Estado la que corea eso, son las jóvenes que van detrás de ella, aunque ella lo grabara», ha intentado justificar a pesar de que el descenso en afluencia a las manifestaciones de este año, 27.000 personas en contraste con las 300.000 en 2018 y 2019, ha confirmado la división entre el PSOE, Podemos y las asociaciones feministas por el fracaso de la ley del sólo sí es sí y la Ley Trans, en un principio presentadas por la izquierda para ser sus iniciativas legislativas estrella.