«Definición de feminazi (No confundir con feminista)». Así ha querido responder este jueves en redes sociales la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, a un vídeo que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, alias Pam, se ha grabado con un grupo de feministas cantando después de la manifestación del 8M. «¡Qué pena que la madre de Abascal no pudiera abortar!», gritaban.

Se trata de un lema de chabacano gusto estético y de sombrío poso moral que, sin embargo, a Pam le hizo tanta gracia que no dudó en grabarse delante de estas chicas esbozando una sonrisa delante de ellas con su teléfono móvil. Tan ingenioso le resultó este ataque a la secretaria de Estado de Igualdad que ella misma decidió difundir esa escena a través de sus redes sociales.

«Se piensan que inventan la pólvora, pero no descubren nada, no están siendo revolucionarias ni gamberras, sólo hacen memeces, no tocan los problemas reales», ha criticado la vicealcaldesa.

Definición literal de Feminazi (No confundir con feminista) 👇👇👇 pic.twitter.com/uPqI8HeCjM — Begoña Villacís (@begonavillacis) March 9, 2023

Posteriormente, Villacís ha defendido que las madres prefieren «invertir en conciliación antes que en vídeos absurdos que dan una sensación de vergüenza ajena» en la Junta de Gobierno de la capital, celebrada en la Junta de Distrito de Puente de Vallecas. Desde allí, Begoña Villacís ha rechazado además las «memeces» del Ministerio de Igualdad, a quien culpa del «descenso» de asistentes a la manifestación celebrada el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A la misma, acudieron en torno a 27.000 mujeres en dos marchas separadas en Madrid, una cifra muy inferior a las 300.000 personas de 2019 y 2018. En las manifestaciones, también se retrató la división entre el PSOE, Podemos y las asociaciones feministas, en las que se escucharon gritos de «¡Irene dimisión!», «¡Irene nos has engañado!» o «Ito, ito, ito, tu amiga tiene pito» en clara referencia a la oposición de la ley del sólo sí es sí o la Ley Trans.