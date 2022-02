Risto Mejide tendrá que responder ante el juez por sus críticas a la población no vacunada. Lo hará el próximo 24 de marzo, en calidad de investigado, después de que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid haya decidido reabrir diligencias contra el presentador de Todo es Mentira por la «reiteración de una conducta que por su gravedad, reiteración o entidad discursiva pudiera provocar, directamente o indirectamente, sentimientos de odio». Además de Mejide, ha sido llamada a declarar por los mismos motivos la actriz y colaboradora del programa Anabel Alonso.

Ambos fueron denunciados el pasado mes de noviembre por la Asociación Liberum, que los acusaba de cometer un presunto delito de odio. En aquellas fechas, en el espacio de Cuatro que conduce Mejide, tanto el presentador como sus colaboradores opinaban sobre las medidas restrictivas que varios países planeaban aplicar contra la población no vacunada. «Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien» espetó el presentador. «Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto», añadía.

Unas declaraciones por las que la juez María Ángeles Velázquez Martín ha acordado reabrir unas diligencias que habían sido sobreseídas provisionalmente. En el auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la magistrada señala que en los nuevos hechos denunciados «se hace constar la aparición de nuevas circunstancias que ponen de manifiesto la reiteración de una conducta que por su gravedad, reiteración o entidad discursiva pudiera provocar, directa o indirectamente, sentimientos de odio, violencia o de discriminación contra un determinado colectivo, y contrario a la convivencia». Por ello, la magistrada acuerda la práctica de nuevas diligencias.

En este sentido, la titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid solicita «recibir declaración a Ana Belén Alonso Gómez y Ricardo Mejide Roldán en concepto de investigados, a quienes se les informará de los hechos se les imputan». Asimismo, el auto, contra el que cabe recurso, fija la citación para el próximo 24 de marzo a las 10:00 horas, momento en el que ambos personajes televisivos tendrán que responder en calidad de investigados por sus ataques a la población no vacunada.