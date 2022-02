Un desencajado Risto Mejide dio cuenta este miércoles en Todo es Mentira de la absolución a OKDIARIO tras el falso acoso a Pablo Iglesias e Irene Montero. Mejide estaba visiblemente incómodo al tener que informar de cómo el periódico de Eduardo Inda volvía a vencer a la pareja chavista en los tribunales. Pese a que la sentencia no deja lugar a dudas acerca de la falsedad de la denuncia de los podemitas, Risto tuvo el cuajo de decir que «discrepaba con la sentencia» sin ni siquiera haberla leído. Sólo dedicó a la información 1 minuto y 46 segundos, lejos de los siete minutos -todo un mundo en televisión- en los que se dedicó a linchar al acusado, el periodista Alejandro Entrambasaguas, el día que se celebraba el juicio.

“Es impresentable la manera de hacer de este sujeto. Y lo digo en primera persona porque yo lo he vivido. A cualquier cosa le llaman periodista. Si esa es la calaña de periodistas menos mal que no lo soy. Este señor ha sido sospechosamente protegido por nada más y nada menos que la agencia pública de noticias de prensa de nuestro país”, dijo Mejide el día de la celebración del juicio.

Pero todo cambió este miércoles al conocerse la sentencia. Mejide no pidió perdón por los insultos a Entrambasaguas sino que despachó rápido el asunto una vez que se dio cuenta de que había quedado en evidencia. «Es lo que hay. ¿Algún comentario al respecto?», dijo el presentador queriendo pasar página.

Uno de sus colaboradores, Daniel Forcada, ex director de comunicación de Telemadrid, tachó de «frikismo periodístico» las informaciones de OKDIARIO sobre Iglesias y Montero, que a su juicio debería «estar condenado por las asociaciones de la prensa». La sentencia desmiente la opinión de Forcada ya que el juez absolvió al periodista de OKDIARIO por entender que estaba realizando bien su trabajo y no acosando a nadie. Javier Nart, por su parte, fue más prudente y dijo que no iba a opinar sin antes leer la sentencia.

La sentencia del juzgado de lo Penal nº 30 de Madrid en la que se absuelve a Entrambasaguas deja en evidencia a Mejide, que el día de la celebración del juicio pronunció una interminable retahíla de insultos y descalificaciones en contra de este periódico. En todo momento, Mejide ocultó que la presencia de Entrambasaguas se debía a la investigación que estaba realizando sobre la guardería ilegal a la que Pablo Iglesias e Irene Montero llevaban a sus hijos.

“Este caso supera varios límites porque tiene que ver con la esfera privada y con el ‘todo vale’ para conseguir un titular”, aseguró Mejide al comienzo de su programa Todo es Mentira, que se emite en Cuatro, el pasado 9 de febrero. Su compañera Marta Flich añadió: “El presunto acoso que vivieron Pablo Iglesias e Irene Montero fue tal que tuvieron que cambiar de rutina varias veces por la presencia reiterada del periodista de OKDIARIO“.

Sin embargo, tras el fallo emitido por el juez David Maman Benchimol en el que se absuelve a Entrambasaguas y se enmarca su actuación en el de una investigación periodística, Mejide ha tenido que ‘tragar’ con la sentencia, eso sí, diciendo que «discrepa absolutamente».