Los Reyes don Felipe y doña Letizia se han saltado el protocolo para saludar a los cientos de valencianos que les han recibido con un aplauso de más de un minuto en su visita a la zona cero del pavoroso incendio en Valencia que se ha saldado con 10 víctimas mortales.

Los Reyes han viajado este lunes a Valencia a interesarse personalmente por los afectados del incendio, a felicitar a todos los medios intervinientes en las tareas de extinción y rescate y a conocer de primera mano cómo ha quedado el edificio y el barrio de Nuevo Campanar. Muchos de los afectados ya se han trasladado al edificio que el Ayuntamiento de Valencia ha puesto a su disposición en el barrio de Safranar.

Y han llamado a todos: bomberos, policías, médicos, pero también a los abnegados trabajadores de Mercadona que durante 48 horas seguidas abrieron su establecimiento para dar avituallamiento a los equipos de emergencias, a la asociación Valientes, que en 48 horas recogió ropa y comida de toda la solidaridad valenciana. A los forenses que no descansaron hasta completar todas las autopsias. A todos ha animado Felipe VI. Individual y colectivamente. Y a todos ha felicitado.

A diferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Valencia tras el incendio, los Reyes don Felipe y doña Letizia han roto el protocolo para saludar a los cientos de valencianos que les han aclamado con «¡Vivas!» a ambos, en su visita por el incendio.

Los Reyes, en Valencia por el incendio

A su llegada, Sus Majestades han sido recibidos por el president de la Generalitat, Carlos Mazón; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la presidenta de Las Cortes Valencianas, Llanos Massó; la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé; la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

Felipe VI ya había dedicado este domingo «un recuerdo lleno de emoción» a las víctimas del incendio, así como a los heridos, sus familias y seres queridos, durante su discurso en la cena oficial del Mobile World Congress (MWC), que se celebra en Barcelona.

El monarca se mostró «conmocionado» por lo ocurrido y quiso iniciar su discurso con el recuerdo a los afectados por el siniestro. «El luto de toda Valencia es el luto de toda España», dijo, al tiempo que anunció su visita a València, junto a la Reina Letizia, para compartir con los valencianos su duelo y su dolor, ha añadido textualmente.

Según fuentes de la Casa Real, con esta visita a Valencia los Reyes quieren expresar su apoyo a los afectados por el incendio y además mantendrán un encuentro con los servicios de emergencia que participaron en la extinción del fuego y la atención a las víctimas del siniestro.

Por su parte, Mazón ha agradecido este mismo lunes la visita de los Reyes y ha puesto en valor la «sensibilidad extraordinaria» de Felipe VI al interesarse por la situación del incendio «desde el minuto uno», al igual que han hecho otros presidentes autonómicos.

«Que no se nos olvide»

Tras la reunión con los Reyes, que ha durado más de una hora, diversos vecinos han insistido en que les han trasladado una petición común: «Que no se nos olvide». «Que no pasen unos meses, os olvidéis de no nosotros y aquí quede todo en silencio», han manifestado.

Asimismo, Felipe VI se ha comprometido a trasladar sus demandas al Gobierno para impulsar diferentes ayudas, pues los afectados coinciden en que el coste del incendio «no se puede asumir de forma personal»: «Esto nos viene grande».

Entre sus solicitudes, han destacado la voluntad de «reconstruir el edificio» para volver a instalarse en el mismo, puesto que han sostenido que tanto el realojo en el hotel como las viviendas habilitadas por el Ayuntamiento de València son «algo temporal».