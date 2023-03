Con una naturalidad pasmosa, así ha declarado en rueda de prensa, el pasado viernes, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que fue avisado por la delegada de Gobierno de un registro en la sede de la Consejería de Urbanismo, por una investigación en un caso grave de corrupción. Revilla cuenta cómo le comunicaron con antelación la entrada que iba a realizarse por parte de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. «Me lo comunicaba para que tuviera conocimiento de que a las 7:30 se iba a proceder a ese registro y a esa llegada con orden judicial», afirmó.

Revilla detalló que recibió la llamada de alerta mientras se dedicaba a la higiene personal matutina: «A las 7:20, cuando me estaba afeitando, me sonó el móvil y era la delegada del Gobierno de Cantabria que me comunicaba que a las 7:30 iban a entrar en la Consejería de Obras Públicas», relata Revilla. «Inspectores, fiscales, policías; ante un caso de corrupción muy grave», dice el presidente cántabro, «donde había detenidos, donde habían encontrado dinero en el domicilio de una persona de la consejería, y que me lo comunicaba para que tuviera conocimiento de que a las 7:30 se iba a proceder a ese registro y a esa llegada con orden judicial».

De esta manera, y en la rueda de prensa en la que anunciaba la dimisión del consejero de Obras Públicas de Cantabria, José Luis Goichicoa, Revilla confesaba una filtración por parte del Gobierno, en la que ponía en conocimiento del presidente de Cantabria una intervención en una de las sedes del gobierno regional. Esto, además de ser una prevaricación, podría facilitar, entre otras opciones, la destrucción de pruebas, y que desde la Consejería de Obras Públicas estuvieran prevenidos ante el registro.

José Luis Gochicoa dimitirá esta semana, según medios regionales, a causa del escándalo de la trama de contrataciones irregulares en el Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas que se destapó recientemente en Cantabria. El Director General de Obras Públicas, Manuel del Jesús Clemente, también ha presentado su dimisión.

La delegada del Gobierno refuta a Revilla

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha negado que la llamada a Miguel Ángel Revilla fuera una anticipación o que desvelara detalles de la operación policial. «No le avisé ni anticipé nada», ha asegurado Quiñones, que ha matizado que «informó» a Revilla de la operación cuando la Consejería estaba ya «totalmente custodiada desde hacía mucho tiempo por la Policía Nacional» porque es su deber. «Es imposible que yo a esa hora le avisara al presidente de que iba a haber en un futuro una intervención. Yo creo que hay un matiz bastante importante entre avisar e informar, que es lo que hice», ha señalado. «Este tipo de llamadas, informar al presidente de la comunidad autónoma, la máxima autoridad del Estado en la comunidad autónoma, es lo que debo hacer», ha apuntado.