Las redes se llenan de memes tras el acuerdo de investidura de Sánchez y Puigdemont

La cesión de Pedro Sánchez en todo a los independentistas, especialmente a Carles Puigdemont, ha desatado la ira en las redes sociales. El acuerdo de investidura ultimado por el PSOE y Junts en las últimas horas ha sido objeto de memes y todo tipo de comentarios.

La ley de amnistía, el referéndum de autodeterminación, la cesión de todos los tributos para que los gestione Cataluña, son algunas de las muchas cesiones que el PSOE ha concedido a cambio de los votos de ERC y Junts, necesarios para su investidura.

Muchos comentarios en redes sociales hablan ya de la destrucción del Estado de derecho y del «fallecimiento de España» como nación.

Sánchez ha conseguido su investidura cargándose de hecho la democracia, la Constitución y el Estado de derecho. Esto no puede seguir. La respuesta tiene que ser unánime, contundente y mayoritaria.

El PSOE y JUNTS han certificado el fallecimiento de España. El PP y VOX deberían responder con contundencia ausentándose del pleno de investidura para no validar con sus votos una Dictadura comunista-filoterrorista que sólo busca destruir España. @Girauters pic.twitter.com/nmxP3oOaEV

Me imagino la investidura de Peter el 20N; y que aproveche ese día para comunicar la fecha del referéndum de autodeterminación. Iría más allá. Lo haría no sólo para catalanes. Para vascos también. Rindiéndose a la derecha catalana (Junts) y vasca (PNV) y que no se diga 🙂

— Paz (@pazhernandez81) November 9, 2023