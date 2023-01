Ciudadanos decide su futuro esta semana. A escasos días de cerrar las urnas de las primarias naranjas, las candidaturas de Edmundo Bal y de Inés Arrimadas –que lidera el eurodiputado Adrián Vázquez– cruzan reproches. El primero quiere a la actual líder fuera de todos los focos mediáticos. Sin embargo, en la candidatura oficialista consideran que es un activo importante.

El candidato a coordinador nacional de Ciudadanos (Cs) por la propuesta de Arrimadas, Carlos Pérez-Nievas, ha lamentado este domingo que Edmundo Bal tiene una «obsesión personal» con la actual dirigente centrista pese a que ella «ha decidido mantenerse al margen» al figurar última en esa lista.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pérez-Anievas ha remarcado que Edmundo Bal está trasladando en sus entrevistas «una obsesión personal por la figura de Inés Arrimadas que está absolutamente fuera de lugar», acusándola de controlar la candidatura de Renace tu partido y, por tanto, de ser «una opción continuista, que llevará a Cs al barranco de la extinción».

Este fin de semana este candidato de primarias ha tenido un encuentro con afiliados de Santander para explicar el proyecto de la candidatura Renace Tu Partido. El también portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Navarra ha censurado que Bal está haciendo «un ataque personalista» a la líder del partido. «Es lo peor que nos puede pasar porque esto no es un debate de personalismos, sino un debate de ideas», ha enfatizado Pérez-Anievas, quien ha indicado que la voluntad de su equipo, «desde el principio, era una lista común», pero «ha sido imposible».

Tras aplaudir la postura que ha adoptado Cs de no fijar socios preferentes antes de las elecciones y dar «mucha más libertad de pactos en cada territorio», el portavoz navarro ha subrayado que la formación liberal no tiene que hacer entender «a la opinión pública que esto es una guerra de egos». «No hay egos en este planteamiento; algunos han pretendido hacerlo, por eso hay que trasladar que hay ideas y partido», ha remarcado.

Por su parte, Edmundo Bal ha centrado su mensaje este domingo en Valladolid en reconstruir el partido y recuperar las «viejas banderas» de sus orígenes para volver a ilusionar a los militantes y a los votantes frente a la candidatura «oficialista y continuista» de Arrimadas. No comparte que, según dice, los candidatos a las elecciones municipales de este año recibirán la orden de pactar con el Partido Popular.

Ha desvelado que durante el periodo de refundación se han hecho 2.300 encuestas, que se tardaban 50 minutos en contestar, y que ha arrojado el resultado de la bicefalia –vía que defiende Arrimadas– «sólo la quería un 5%».

Centro izquierda

A continuación, ha opinado que la estrategia trazada por ahora por la organización naranja de pactar con uno y acusar a los otros de «satánicos» no ha sido «inteligente». Sostiene que en ese espectro electoral -el centro izquierda– hay votantes «huérfanos de oferta electoral y de partido y aseguran estar escandalizados con el Gobierno de Pedro Sánchez, el peor de los 40 años de la democracia».

En este punto, Bal ha indicado que el Ejecutivo de Coalición, que ha pactado con ERC y Bildu, «ha arrojado al país al abismo con las salvajadas de externa izquierda de Podemos», algo que ha hecho que «algunos de sus votantes hayan manifestado estar dispuestos a votar al partido conservador».

A mayor ahondamiento, Edmundo Bal diceestar sorprendido dado que esta intención de voto «pasa por encima de Ciudadanos» porque el partido ha «estrechado su espacio ideológico» y en los últimos tres años «todas las personas han terminado viendo a la formación liberal como un partido de derechas».

En todo caso, ha comentado en que en España «no hay tres partidos de derechas sino dos», el Partido Popular y Vox, dado que Ciudadanos «es un partido de centro capaz de negociar con sus dos lados en beneficio de la ciudadanía» y ese es el proyecto que propone la candidatura de Ciudadanos de Nuevo, que nace para «volver a hablar de los temas fundamentales del partido que han caído en el olvido por la actualidad».

Entre las «viejas banderas» que quiere recuperar Bal están «las de los orígenes del 2006, cuando Cs nació con valentía para dar voz a aquellos que no la tenían y cuando se hablaba claro». El diputado pide que el afiliado tenga la sensación de utilidad, por ello se presentan de nuevo para «re ilusionar y que esa sensación se contagie y se traduzca en votos». «Nosotros vamos a destruir las torres de marfil en las que se ha refugiado la actual dirección del partido», ha zanjado.